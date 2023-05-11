"Ждем оружие": Зеленский намекнул на то, что контрнаступление придется отложить

Президент Украины заявил, что стране нужно больше времени, чтобы начать долгожданное наступление. Ожидаемая атака может стать решающей в войне, перекроив линию фронта, которая в течение нескольких месяцев оставалась практически неизменной.

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Украина по-прежнему ожидает поставок западного вооружения и прямо сейчас наступать не может. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 мая.

"С (тем, что у нас есть) мы можем идти вперед и добиться успеха. Но мы потеряли бы много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени", — сказал Зеленский

Ожидаемая атака может стать решающей в войне, перекроив линию фронта, которая в течение нескольких месяцев оставалась неизменной. Это также станет решающим испытанием для Украины, стремящейся доказать, что оружие и техника, полученные ею с Запада, могут привести к значительным победам на поле боя.

Когда и где произойдет украинский рывок, пока секрет. Тем временем российские силы укрепили свою оборону вдоль линии фронта, которая тянется на 900 миль (1450 км) от восточных районов Луганска и Донецка до Запорожья и Херсона на юге.

10 мая Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад подготовил Украину к будущему контрнаступлению ВСУ, однако нельзя недооценивать возможности РФ.

Напомним, 10 мая немецкий генерал Карстен Бройер назвал причину "задержки" контрнаступления ВСУ. По его словам, подготовка к масштабным действиям на фронте продолжается, однако погода не позволяет следовать отработанному плану.

9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина получила все необходимое для освобождения своих территорий. Речь идет как про вооружение, так и про подготовленных бойцов.