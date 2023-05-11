"Чекаємо на зброю": Зеленський натякнув, що контрнаступ доведеться відкласти

Президент України заявив, що країні потрібно більше часу, щоб розпочати довгоочікуваний наступ. Очікувана атака може стати вирішальною у війні, перекроївши лінію фронту, яка протягом кількох місяців залишалася практично незмінною.

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Україна, як і раніше, чекає на постачання західного озброєння і прямо зараз наступати не може. Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 травня.

"З (тим, що у нас є) ми можемо йти вперед і досягти успіху. Але ми втратили б багато людей. Я думаю, що це неприйнятно. Тож нам треба почекати. Нам все ще потрібно трохи більше часу", — сказав Зеленський.

Очікувана атака може стати вирішальною у війні, перекроївши лінію фронту, яка протягом кількох місяців залишалася незмінною. Це також стане вирішальним випробуванням для України, яка прагне довести, що зброя та техніка, отримані нею із Заходу, можуть призвести до значних перемог на полі бою.

Коли і де відбудеться український ривок, поки що секрет. Тим часом російські сили зміцнили свою оборону вздовж лінії фронту, що тягнеться на 900 миль (1450 км) від східних районів Луганська та Донецька до Запоріжжя та Херсона на півдні.

10 травня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Захід підготував Україну до майбутнього контрнаступу ЗСУ, проте не можна недооцінювати можливості РФ.

Нагадаємо, 10 травня німецький генерал Карстен Бройєр назвав причину "затримки" контрнаступу ЗСУ. За його словами, підготовка до масштабних дій на фронті триває, проте погода не дозволяє наслідувати відпрацьований план.

9 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Україна отримала все необхідне для звільнення своїх територій. Йдеться як про озброєння, так і підготовлених бійців.