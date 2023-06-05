"Ленд-лиз от врага в действии": ВСУ уничтожили танк РФ из трофейного ПТРК "Корнет" (видео)

Бойцы заявили, что ликвидация техники врага была произведена из захваченного ранее у россиян комплекса "Корнет".

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Воины 66-й отдельной мехбригады ВСУ ликвидировали вражескую бронемашину из трофейного ПТРК "Корнет". Кадры уничтожения российской техники обнародовали 5 июня на официальной странице подразделения в Facebook.

"Ленд-лиз от врага в действии. Воины 66-й отдельной механизированной бригады "минуснули" танчик из трофейной установки ПТРК "Корнет". Уже даже ваше оружие работает против вас!", – говорится в сообщении.

Точная локация и время атаки не разглашаются.

Что известно про комплекс "Корнет"?

"Корнет" — противотанковый ракетный комплекс. Разработан на базе комплекса танкового управляемого вооружения "Рефлекс", сохранив основные его компоновочные решения. Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. В отличие от предшествующих ПТРК "Фагот", "Конкурс" и "Метис" управление ПТУР осуществляется не по проводам, а по лазерному лучу.

Последние версии пусковых устройств ПТРК "Корнет" реализуют концепцию "выстрелил и забыл" за счет автомата захвата и сопровождения цели, но цель должна оставаться в пределах видимости пускового устройства до попадания ракеты. Также ПТРК "Корнет" может преодолевать современные средства активной защиты за счет пуска двух ПТУР одновременно с задержкой меньше времени переключения комплекса активной защиты на новую угрозу.

Напомним, 3 июня бойцы СБУ и ВСУ уничтожили более 90 единиц техники РФ. Комплекс "Тор-2М" пытался сбить украинский дрон-камикадзе, но благодаря мастерству оператора вышло наоборот. Контрразведчики уничтожили несколько вражеских танков и БМП, а также станцию РЭБ.

Кроме того, 4 июня бойцы 26-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича отличились успешными действиями на фронте, ликвидировав гаубицу 2А65 "Мста-Б".