Четыре ЗРК и шесть "Градов": бойцы СБУ и ВСУ уничтожили более 90 единиц техники РФ (видео)

Комплекс "Тор-2М" хотел сбить украинский дрон-камикадзе, но благодаря мастерству оператора вышло все наоборот. Контрразведчики уничтожили несколько вражеских танков и БМП, а также станцию РЭБ.

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Военные контрразведчики СБУ уничтожили четыре единицы зенитно-ракетный комплексов российских военных. Об этом сообщил 3 июня пресс-центр СБУ в Telegram.

Среди уничтоженных экземпляров — ЗРК "Бук-М1" и три "Тор-2М".

Один из "Торов" пытался сбить украинский дрон-камикадзе, но пилот его сохранил. Специалист в ручном режиме отвел его от ракеты, "захватил" цель и догнал вражеский ЗРК, который "хотел убежать", указали в спецслужбе.

Бойцы подразделения уничтожили также три САУ "Нона", три БМП, два танка, станцию РЭБ и фортификационные сооружения вражеской армии.

Вместе с артиллеристами ВСУ они скорректировали огонь и уничтожили еще 84 единицы вражеского вооружения, в том числе семь танков, шесть "Градов", шесть САУ, 11 орудий, 21 бронемашину и другую технику.

Напомним, что 19 апреля появилось видео уничтожения российского ЗРК "Бук" в Пантелеймоновке Донецкой области. Артиллеристы 109-й отдельной бригады теробороны попали в установку боеприпасом калибра 155 мм.

А 31 мая стало известно об уничтожении в Херсонской области пункта управления российского комплекса С-400 "Триумф". Данный ЗРК способен ликвидировать истребители, вертолеты, самолеты-разведчики и некоторые баллистические ракеты.