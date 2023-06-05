"Ленд-ліз від ворога в дії": ЗСУ знищили танк РФ з трофейного ПТРК "Корнет" (відео)

Бійці заявили, що ліквідацію техніки ворога було здійснено із захопленого раніше у росіян комплексу "Корнет".

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Воїни 66-ї окремої мехбригади ЗСУ ліквідували ворожу бронемашину з трофейного ПТРК "Корнет". Кадри знищення російської техніки оприлюднили 5 червня на офіційній сторінці підрозділу Facebook.

"Ленд-ліз від ворога в дії. Воїни 66-ї окремої механізованої бригади "минунули" танчик з трофейної установки ПТРК "Корнет". Вже навіть ваша зброя працює проти вас!", — йдеться у повідомленні.

Точна локація та час атаки не розголошуються.

Що відомо про комплекс "Корнет"?

"Корнет" — протитанковий ракетний комплекс. Розроблено з урахуванням комплексу танкового керованого озброєння " Рефлекс ", зберігши основні його компоновочні рішення. Призначений для поразки танків та інших броньованих цілей, зокрема оснащених сучасними засобами динамічного захисту. На відміну від попередніх ПТРК "Фагот", "Конкурс" та "Метіс" управління ПТУР здійснюється не за проводами, а за лазерним променем.

Останні версії пускових пристроїв ПТРК "Корнет" реалізують концепцію "вистрілив і забув" за рахунок автомата захоплення та супроводу мети, але ціль має залишатися в межах видимості пускового пристрою до влучення ракети. Також ПТРК "Корнет" може долати сучасні засоби активного захисту за рахунок пуску двох ПТУР одночасно із затримкою менше часу перемикання комплексу активного захисту на нову загрозу.

Нагадаємо, 3 червня бійці СБУ та ЗСУ знищили понад 90 одиниць техніки РФ. Комплекс "Тор-2М" намагався збити український дрон-камікадзе, але завдяки майстерності оператора вийшло навпаки. Контррозвідники знищили кілька ворожих танків та БМП, а також станцію РЕБ.

Крім того, 4 червня бійці 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича відзначилися успішними діями на фронті, ліквідувавши гаубицю 2А65 "Мста-Б".