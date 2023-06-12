ВСУ частично лишили оккупантов связи, сбросив взрывчатку с дрона, — Федоров (видео)

Украинские военные с помощью дрона Mavic уничтожили систему спутниковой связи врага. По словам главы Минцифры Михаила Федорова, две антенны превратились "в кучу хлама".

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Армия дронов помогла защитникам частично лишить российских захватчиков связи на Сватовско-Купянском направлении. Об этом заявил 11 июня в соцсетях Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"В ходе разведки бойцы ударной роты БПЛА 92 ОМБр обнаружили систему спутниковой связи оккупантов — две антенны VSAT. Они позволяли россиянам оперативно обмениваться информацией. Теперь это в прошлом", — рассказал чиновник.

Федоров объяснил, что дрон Mavic, которым защитники нанесли удар, был куплен на средства UNITED24.

"И вражеские спутники превратились в кучку хлама", — подчеркнул он.

На видео можно увидеть, как БПЛА нашел цель и сбросил туда взрывчатку.

Напомним, 12 июня 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского уничтожила БМП и минометный расчет врага. Бойцы поделились соответствующими кадрами и пожелали украинцам "бодрого утра".

Недавно батальон К-2 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы уничтожил склад российских боеприпасов. Военные опубликовали соответствующее видео и пошутили, что освежители воздуха так не взрываются.

В то же время, российские захватчики также уничтожают технику — деревянную. Защитник Александр Афанасьев рассказал в соцсетях, что враждебная пропаганда хвасталась якобы успешной ликвидацией украинской техники. Как оказалось, они подбили муляж.