Бригада морской пехоты ВСУ уничтожила российскую БМП и минометный расчет (видео)

Морпехи применили самоходную артиллерийскую установку для ликвидации российских захватчиков на дальнем расстоянии.

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Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского ликвидировали российскую БМП и минометный расчет. Видео было опубликовано 12 июня в Facebook подразделения.

На видео удар наносят артиллеристы САУ. Впоследствии боевая машина, которую российские захватчики пытались спрятать у лесополосы, взорвалась.

Украинские артиллеристы и дальше продолжить развивать успех. Защитники зафиксировали минометный расчет россиян, уничтожив его.

"Бодрое утро, несокрушимые! Непрерывно продолжаем уничтожать оккупанта", — говорится в сообщении.

Артиллерия ВСУ в войне с Россией

Артиллерийские бригады Вооруженных сил Украины играют важную роль в противостоянии российские агрессии. Благодаря именно артиллерии удалось ликвидировать значительную часть разной бронетехники врага, которую уже россияне не смогут восстановить.

Артиллеристы 26 бригады ВСУ 4 июня провели удачные действия и уничтожили гаубицу "Мста-Б". Российские захватчики решили организовать свои позиции для артиллерийской системы среди густой растительности, чтобы их не заметили. Впоследствии установка была успешно ликвидирована подразделением Вооруженных сил Украины. Украинские защитники зафиксировали передвижение оккупантов и открыли огонь.

Артиллеристы 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова 2 июня уничтожили два БТР-82 и гаубицу "Мста-Б" ВС РФ. Они применили пушку M777 ("три топора").

Также 8 июня украинские артиллеристы уничтожили спрятанную за деревьями вражескую САУ "Нона-С". Несмотря на то, что 120-мм самоходная артиллерийско-минометная установка была скрыта от глаз, артиллеристы смогли определить ее местонахождение и осуществить один прицельный удар.

Напомним, 17 мая в ВСУ показали, как украинский дрон "Пегас" уничтожил российский комплекс "Муром-М". FPV-дроны, созданные в сотрудничестве с "Армией дронов", были запущены по разведывательной технике оккупационных войск и вывели ее из строя.