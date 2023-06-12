Бригада морської піхоти ЗСУ знищила російську БМП та мінометний розрахунок (відео)

Морпіхи застосували самохідну артилерійську установку для ліквідації російських загарбників на далекій відстані.

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Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російську БМП та мінометний розрахунок. Відео опублікували 12 червня у Facebook підрозділу.

На відео удару завдають артилеристи САУ. Згодом бойова машина, яку російські загарбники намагалися заховати поблизу лісосмуги, вибухнула.

Українські артилеристи й надалі продовжити розвивати успіх. Захисники зафіксували мінометний розрахунок росіян, знищивши його.

"Бадьорого ранку, незламні! Безупинно продовжуємо знищувати окупанта", – йдеться у дописі.

Артилерія ЗСУ у війні з Росією

Артилерійські бригади Збройних сил України відграють вагоме значення у протистоянні російські агресії. Завдяки саме артилерії вдалося ліквідувати значну частину різної бронетехніки ворога, яку вже росіяни не зможуть відновити.

Артилеристи 26 бригади ЗСУ 4 червня провели вдалі дії та знищили гаубицю "Мста-Б". Російські загарбники вирішили організувати свої позиції для артилерійської системи серед густої рослинності, аби їх не помітили. Згодом установка все ж була успішно ліквідована підрозділом Збройних сил України. Українські захисники зафіксували пересування окупантів і відкрили вогонь.

Артилеристи 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова 2 червня знищили два БТР-82 і гаубицю "Мста-Б" ЗС РФ. Вони застосувлаи гармату M777 ("три сокири").

Також 8 червня українські артилеристи знищили заховану за деревами ворожу САУ "Нона-С". Попри те, що 120-мм самохідна артилерійсько-мінометна установка була прихована від очей, артилеристи змогли визначити її місцеперебування та здійснити один прицільний удар.

Нагадаємо, 17 травня у ЗСУ показали, як український дрон "Пегас" знищив російський комплекс "Муром-М". FPV-дрони, створені в співпраці з "Армією дронів", були запущені по розвідувальній техніці окупаційних військ і вивели її з ладу.