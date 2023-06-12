Артиллерия батальона К-2 эффектно уничтожила склад боеприпасов россиян (видео)

В результате уничтожения военного объекта российских войск произошла мощная детонация боеприпасов.

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Бойцы батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы ликвидировали состав боеприпасов российских захватчиков. Об этом информирует пресс-служба подразделения в Facebook.

На видео украинские защитники успешно демилитаризуют объект. Сначала попадание привело к возгоранию. Впоследствии постепенно огонь распространился. В какой-то момент произошла мощная детонация боеприпасов.

"Есть подозрение, что взрывались точно не освежители воздуха", — говорится в сообщении.

Уничтожение складов ВС РФ

В 2023 году все больше появляется информация о ликвидации складов боеприпасов российских войск. Войска захватчиков теряют значительные ресурсы, необходимые для боевых действий.

Так, 10 июня дрон ВСУ взорвал состав мин и заставил россиян бежать. Десятки российских военных столь сильно испугались взрыва собственных боеприпасов, что покинули свои позиции. Отличились воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени адмирала Михаила Остроградского.

Также 45-я ОАБр уничтожила пушку и полевой склад боеприпасов РФ под Бахмутом. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский оценил работу подразделения. Значительные потери понесли подразделения 57-й бригады РФ, а также отряды "Шторм z", которые сформировали из российских заключенных.

"Град" 30-й бригады уничтожил склад боеприпасов в Донецкой области. Российские оккупанты в Соледаре хранили значительное количество мощных боеприпасов, которые теперь потеряли благодаря ВСУ. Взрыв был значительной силы, ведь на месте объекта появился "огненный гриб", достигший как минимум десятки метров. Последствия взрывной волны говорят о том, что на складе хранились мощные снаряды к оружию.

Напомним, 7 апреля бойцы группы К2 рассказали о боях за "Т-образку" под Северском. Украинские военные отразили позицию, которую постоянно штурмуют "вагнеровцы". Для этого можно привлечь танки и БМП. Захватчики на протяжении постоянных штурмов потеряли более сотни бойцов, их трупы долгое время лежали на поле боя.