45-я ОАБр уничтожила пушку и полевой склад боеприпасов РФ под Бахмутом, — Сырский (видео)

По словам командующего Сухопутными войсками, враг ушел в оборону и несет потери.

Related video

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что 45-я отдельная артиллерийская бригада уничтожила пушку и полевой состав БК россиян в районе Бахмута, где враг ушел в оборону. Пост опубликован в Telegram-канале Сырского.

7-8 июня 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила об удачной танковой атаке по позициям оккупантов в районе разрушенного города Донецкой области.

По данным подразделения, значительные потери понесли подразделения 57-й бригады РФ, а также отряды "Шторм z", которые сформировали из российских заключенных.

Напомним, что ВСУ продвинулись на 1,2 км в районе Бахмута, по данным спикера ОК "Восток" Сергея Череватого. За сутки потери российских войск составили свыше 280 человек убитыми и ранеными, еще 11 российских солдат оказались в плену.

Также сообщалось, что оккупанты формируют оборонные рубежи вблизи Крыма и готовятся к сдаче оккупированных позиций. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что вражеские войска размещают "зубы дракона" на определенном расстоянии от линии боестолкновения.

Накануне, 8 июня появились данные о том, что ВСУ уничтожили ТОС-1А "Солнцепек" в Запорожской области, который стал уже шестым потерянным для российских войск. Аналитическая группа "Информационное сопротивление" утверждает, ссылаясь на неподтвержденные данные, что Россия потеряла уже больше десяти термобарических установок.