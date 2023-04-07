Бойцы группы К2 рассказали о боях за "Т-образку" под Северском (фото)

Украинские военные отбили назад позицию "Т-образка", которую постоянно штурмуют "вагнеровцы". Для этого нужно было привлечь танки и БМП.

Related video

Воины группы К2 рассказали, как они назад отбивали позицию "Т-образка" на окраинах Северска. Об этом 7 апреля опубликовали репортаж "АрмияInform" с места событий.

Вокруг опорного пункта в последние недели шли тяжелые бои. Российские войска смогли захватить "Т-образку", но затем К2 провели операцию и отвоевали позицию. Оккупанты на протяжении постоянных штурмов потеряли более сотни бойцов, их трупы до сих пор лежат на поле боя, пишут в издании.

Бойцы с позывными "Крест" и "Кочан" показывают журналистам, как выглядит территория вокруг "Т-образки". До вражеских позиций оттуда меньше одного километра.

"У нас здесь был бой — мы заняли две позиции: одну заняли Деды, другую — мы. Враг об этом не знал и ночью двинулся на нас с двух направлений. Пока окапывались, враг решил атаковать с правого фланга, потом обошел и стал наступать с левого. Мы встретили его из засады и нанесли поражение — так они там все и умерли", — говорит "Крест", боец перевелся из артиллеристов в пехоту.

Боец ВСУ показывает на трупов наемников "Вагнера"

Против них сражались "вагнеровцы" из числа осужденных. По словам украинских бойцов, наемники не имели опыта, поэтому штурмовали прямо в лоб. Уже после того, как украинские военные отразили позицию назад, танк наезжал прямо на окопы российских военных. Оккупанты там выжили и их взяли в плен.

"Некоторых взяли в плен, некоторых выкопали живым после того, как их наш танк закопал. Чтобы что-то такое они рассказывали — так ничего. Они думали, что их здесь бить будут, а им здесь кофе, колу дают, сигареты — они в шоке. Им там показывали видео — вроде бы мы их головы здесь варим», — говорит боец.

Также "Крест" добавляет, что российская артиллерия начинает атаковать своих же, если они отступают. "Вагнеровцам" запрещено отступать иначе им грозит расстрел.

Видео боев за "Т-образку" можно посмотреть по ссылке, строго 18+.

Напомним, СМИ писали, какими дронами украинские военные атакуют кафиров с неба.

7 апреля Минобороны РФ обвинило США в возобновлении строительства биолабораторий в Украине".