Бійці групи К2 розказали про бої за "Т-образку" під Сіверськом (фото)

Українські військові відбили позицію "Т-образку", яку постійно штурмують "вагнерівці". Для цього залучити танки та БМП.

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Воїни групи К2 розказали, як вони відбивали позицію "Т-образку" на околицях Сіверська. Про це 7 квітня опублікували репортаж "АрміяInform" з місця подій.

Навколо опорного пункту останніми тижнями точилися важкі бої. Російські війська змогли захопити "Т-образку", але потім К2 провели операцію та відбили позицію. Окупанти впродовж постійних штурмів втратили понад сотню бійців, їхні трупи досі лежать на полі бою, пишуть у виданні.

Бійці з позивними "Крєст" та "Качан" показують журналістам, як виглядає територія довкола "Т-образки". До ворожих позицій звідти менше одного кілометра.

"У нас тут був бій — ми зайняли дві позиції: одну зайняли Діди, іншу — ми. Ворог про це не знав і вночі рушив на нас з двох напрямків. Поки окопувалися, ворог вирішив атакувати з правого флангу, потім обійшов і став наступати з лівого. Ми зустріли його із засідки і завдали ураження — так вони там всі й померли", — каже "Крєст", який перевівся з артилеристів у піхоту.

Боєць ЗСУ показує на трупів найманців "Вагнера"

Проти них воювали "вагнерівці" з числа засуджених. За словами українських бійців, найманці не мали досвіду, тому штурмували просто в лоб. Вже після того, як українські військові відбили позицію назад, танк наїжджав прямо на окопи російських військових. Окупанти там вижили і їх взяли у полон.

"Декого взяли в полон, декого викопали живим після того, як їх наш танк закопав. Щоб щось таке вони розповідали — так нічого. Вони думали, що їх тут бити будуть, а їм тут каву, колу дають, цигарки — вони у шоці. Їм там показували відео — начебто ми їхні голови тут варимо" — каже боєць.

Також "Крєст" додає, що російська артилерія починає атакувати своїх же, якщо вони відступають. "Вагнерівцям" заборонено відступати інакше їм погрожує розстріл.

Відео боїв за "Т-образку" можна подивитись за посиланням, суворо 18+.

Нагадаємо, ЗМІ писали, якими дронами українські військові атакують окупантів з неба.

7 квітня Міноборони РФ звинуватило США у відновленні будівництва біолабораторій в Україні".