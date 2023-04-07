У Міноборони РФ звинуватили США у "відновленні будівництва біолабораторій в Україні"

В Україні, як заявив начальник РХБЗ Росії, "існує ризик поширення небезпечних патогенів у районах біолабораторій, підконтрольних США".

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Міноборони РФ заявило, що "США відновили програму будівництва біолабораторій в Україні". Про це 7 квітня повідомили російські ЗМІ.

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройні сили РФ Ігор Кирилов заявив, що американці розширюють формат підготовки українських біологів. З його слів, існує ризик поширення небезпечних патогенів у районах біолабораторій, які підконтрольні фахівцям зі США.

Російський генерал-лейтенант прокоментував ситуацію й щодо пандемії. Російський військовий вважає, що у США є певні плани, а різні штами коронавірусу могли створюватися штучно. У Кирилова враження, що кимось реалізуються цілеспрямовані дії щодо "посилення" патогенних властивостей вірусу, а пандемія штучно підживлюється за допомогою "вкидання" нових "удосконалених" варіантів.

"Наразі ці питання залишаються без відповідей", — заявив на брифінгу начальник військ радіаційної, хімічної та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил Росії Ігор Кирилов.

Він додав, що кожен штам вірусу, що з'являвся, "володів поліпшеними властивостями". Він не пояснив, на чому ґрунтуються такі висновки.

Нагадаємо, у березні 2023 року Держдеп США заявив, що Росія розробляє програму наступальної біологічної зброї. Москва протягом тривалого часу поширює свою пропаганду про "біолабораторії в Україні", щоб виправдати свою військову агресію. За словами Неда Прайса, російські пропагандисти протягом багатьох років просувають неправдиву інформацію.

У грудні 2022 року у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили як Росія намагається впливати на свідомість Одещини. Вже тривалий термін путінська пропаганда активно намагається вплинути на мешканців південних регіонів України за допомогою поширення неправдивої інформації стосовно біолабораторій та відключення світла.

У березні 2023 року у Росії знову почали публікувати дані про біолабораторії. За оцінками віцеспікерки парламенту Ірини Ярової, у США нібито створено близько 400 лабораторій подвійного призначення.