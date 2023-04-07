В Украине, как заявил начальник РХБЗ России, "существует риск распространения опасных патогенов в районах биолабораторий, подконтрольных США".

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Минобороны РФ заявило, что "США возобновили программу строительства биолабораторий в Украине". Об этом 7 апреля сообщили российские СМИ.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБО) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что американцы расширяют формат подготовки украинских биологов. По его словам, существует риск распространения опасных патогенов в районах биолабораторий, подконтрольных специалистам из США.

Российский генерал-лейтенант прокомментировал ситуацию и в отношении пандемии. Российский военный считает, что у США есть определенные планы, а разные штаммы коронавируса могли создаваться искусственно. У Кириллова впечатление, что кем-то реализуются целенаправленные действия по "усилению" патогенных свойств вируса, а пандемия искусственно подпитывается с помощью "вбрасывания" новых "усовершенствованных" вариантов.

"Сейчас эти вопросы остаются без ответов", — заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он добавил, что каждый появлявшийся штамм вируса "обладал улучшенными свойствами". Он не объяснил, на чем основаны такие выводы.

Напомним, в марте 2023 года Госдеп США заявил, что Россия разрабатывает программу наступательного биологического оружия. Москва долгое время распространяет свою пропаганду о "биолабораториях в Украине", чтобы оправдать свою военную агрессию. По словам Неда Прайса, российские пропагандисты на протяжении многих лет продвигают ложную информацию.

В декабре 2022 года в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, как Россия пытается влиять на сознание Одесщины. Уже длительный срок путинская пропаганда активно пытается повлиять на жителей южных регионов Украины посредством распространения ложной информации о биолабораториях и отключении света.

В марте 2023 года в России снова начали публиковать данные о биолабораториях. По оценкам вице-спикера парламента Ирины Яровой, в США якобы создано около 400 лабораторий двойного назначения.