Біолабораторії та відключення світла: як росіяни намагаються маніпулювати думками жителів Одеси

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Вже тривалий термін путінська пропаганда активно намагається вплинути на мешканців південних регіонів України, зокрема — Одеси та жителів області. Фейки поширюються скрізь, але особливого розмаху вони набули в анонімних телеграм-каналах. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зокрема, було створено "страшилку" про те, що в Одесі є цілий бізнес, який збирає біоматеріал у загиблих воїнів Збройних сил України і чогось пересилає його у Львів. При цьому тіла військових спалюють. Аби повноцінно дискредитувати армію, додаються історії про "облави" та "переховування" від мобілізації.

"Одеса замерзає, гине без світла і зв’язку — все дуже погано" — заявляють автори анонімних каналів. Вони звинувачують владу в безпорадності, а ДТЕК у некомпетентності. Причинами відключень електроенергії вони називають не цинічні обстріли інфраструктури росіянами, а відповідь на дії України. Також поширюються кремлівські меседжі про те, що електрика нібито продається країнам Заходу.

Неодноразово ставалися випади в бік міського голови Одеси, керівника військово-цивільної адміністрації, її речника, та, звісно, президента України й першої леді. Просувається наратив про те, що Україна нібито дуже бідна країна. Чиновників та представників енергетичних компаній пропагандисти називають різноманітними зневажливими словами. Висвітлюються безперервно випадки розслідувань антикорупційних органів.

Патріотизм одеситів маніпулятори також намагаються придушити. Вони розпалюють негативні емоції до киян і львів’ян, які нібито є більш проукраїнськими. Звісно, що автори каналів грають на мовному питанні і намагаються представити ситуацію як потужні утиски російської мови.

Нерідко вигадуються історії, які нібито передаються за принципом "з вуст у вуста". Згідно з однією з "легенд", у селі в Одеській області кілька осіб з добровольчих формувань територіальних громад посварилися між собою на блокпосту, а потім увірвалися на якусь підстанцію і населений пункт опинився без світла. Такими історіями намагаються принизити українських захисників. Хоча, наприклад, як виявилося, ця "легенда" є брехнею від першого до останнього слова — у вказаному селі немає блокпостів і добровольчих формувань.

"Путінські спецслужби намагаються використати тему любові одеситів до свого міста, регіонального патріотизму для провокування антиукраїнських настроїв, щоб спробувати створити собі 5-у колону. Попри ці спроби проросійська адженда з кожним злочином їх режиму стає все більш маргінальною", — пояснив керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей.