Взрыв на десятки метров: "Град" 30-й бригады уничтожил склад боеприпасов в Донецкой области (видео)

Российские оккупанты в Соледаре хранили значительное количество мощных боеприпасов, потерянных теперь благодаря ВСУ.

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Реактивная система "Град" ликвидировала склад боеприпасов российских войск. Об этом сообщила 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского в Facebook.

Украинские защитники отметили, что событие произошло в Соледаре. На видео можно увидеть, что вблизи населенного пункта идет артиллерийский обстрел из реактивных систем. Впоследствии подразделения Вооруженных сил Украины точным выстрелом ликвидируют состав боеприпасов, которые использовали российские оккупанты.

"В Соледаре солнечно, но для оккупантов – град", – говорится в сообщении.

Взрыв был значительной силы, ведь на месте объекта появился "огненный гриб", достигший как минимум десятки метров. Последствия взрывной волны говорят о том, что на складе хранились снаряды к оружию.

Уничтожение складов ВС РФ

Украинские бойцы из 3-й штурмовой бригады применили разведывательно-ударное подразделение под Бахмутом. Защитники Украины уничтожили боекомплект российских оккупантов вблизи населенного пункта из 120-мм миномета.

В конце мая на Донбассе пограничники ликвидировали состав войск России. Аэроразведка ГПСУ сработала на отлично во взаимодействии с артиллеристами в Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои с российскими войсками.

Также бригада им. князя Владимира Мономаха уничтожила склад боеприпасов ВС РФ. Подразделение Вооруженных сил Украины оставил российских оккупантов без значительного количества боеприпасов и снарядов, которые ВС РФ использовали против украинцев.

Напомним, 9 июня Силы обороны Украины показали, как уничтожили российскую БМП. Детонирование боекомплекта российской боевой машины привело к ее полному уничтожению.