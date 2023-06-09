Вибух на десятки метрів: "Град" 30-ї бригади знищив склад боєприпасів на Донеччині (відео)

Російські окупанти у Соледарі зберігали значну кількість потужних боєприпасів, які тепер втратили завдяки ЗСУ.

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Реактивна система "Град" ліквідувала склад боєприпасів російських військ. Про це повідомила 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького у Facebook.

Українські захисники зазначили, що подія відбулася у Соледарі. На відео можна побачити, що поблизу населеного пункту йде артилерійський обстріл з реактивних систем. Згодом підрозділи Збройних сил України влучним пострілом ліквідовують склад боєприпасів, які використовували російські окупанти.

"В Соледарі сонячно, але для окупантів – град", – йдеться у дописі.

Вибух був значної сили, адже на місці об'єкта з'явився "вогняний гриб", який сягнув, як мінімум десятки метрів. Наслідки вибухової хвилі свідчать про те, що на складі зберігалися потужні снаряди до зброї.

Знищення складів ЗС РФ

Українські бійці з 3-ої штурмової бригади застосували розвідувально-ударний підрозділ під Бахмутом. Захисники України знищили боєкомплект російських окупантів поблизу населеного пункту зі 120-мм міномета.

Наприкінці травня на Донеччині прикордонники ліквідували склад військ Росії. Аеророзвідка ДПСУ спрацювала на відмінно у взаємодії з артилеристами на Донеччині, де тривають важкі бої з російськими військами.

Також бригада ім. князя Володимира Мономаха знищила склад боєприпасів ЗС РФ. Підрозділ Збройних сил України залишив російських окупантів без значної кількості боєприпасів та снарядів, які ЗС РФ використовували проти українців.

Нагадаємо, 9 червня Сили оборони України показали, як знищили російську БМП. Детонування боєкомплекту бойової російської машини призвело до її повного знищення.