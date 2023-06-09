Розірвало на друзки: Сили оборони України знищили російську БМП (відео)

Детонування боєкомплекту бойової російської машини призвело до її повного знищення.

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Українські війська ліквідували російську БМП, від якої майже нічого не залишилося. У Telegram Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України опублікувало подробиці.

На відео можна побачити, що бойова машина загарбників пересувається полем та намагається замаскуватися у найближчій лісосмузі. Згодом артилеристи Збройних сил України розпочали обстріл ворожої техніки.

Влучання виявилося точним. Детонування боєкомплекту демілітаризованої машини призвело до її повного знищення.

"Розлітається на друзки!" – йдеться у дописі.

Артилерія ЗСУ у війні з Росією

Артилерійські бригади Збройних сил України відіграють основне значення у протидії агресії Росії. Бронетехніку, яку вже росіяни не зможуть відновити, окупанти найбільше втрачали через дії артилеристів.

Так, бійці 26 бригади ЗСУ ліквідували гаубицю "Мста-Б". Російські підрозділи намагалися встановити свою артилерійську систему серед густої рослинності, але українські війська успішно знищили техніку.

Також артилеристи ЗСУ 3 червня змогли знищити окупантів, які готувалися до штурму. Українські аеророзвідники зафіксували групу російських загарбників, які готувалися до наступу. У співпраці з артилеристами ЗСУ вони пригальмували російських штурмовиків.

ЗСУ підірвали новий танк окупантів Т-90М "Прорив". Аеророзвідники зі складу 100-ї бригади Територіальної оборони виявили російську бронетехніку, заховану посеред лісу, та передали відповідні координати артилеристам. Бійці 45-ї бригади завдали кілька точкових ударів, внаслідок яких танк вибухнув та згорів.

Нагадаємо, 7 червня підрозділи ЗСУ знищили "Урал", який окупанти заховали у лісі. За допомогою безпілотників артилеристи отримали точні координати розташування вантажівки російських військ.