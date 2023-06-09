Разорвало в клочья: Силы обороны Украины уничтожили российскую БМП (видео)

Детонирование боекомплекта российской боевой машины привело к ее полному уничтожению.

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Украинские войска ликвидировали российскую БМП, от которой почти ничего не осталось. В Telegram Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины опубликовало подробности.

На видео можно увидеть, что боевая машина захватчиков передвигается по полю и пытается замаскироваться в ближайшей лесополосе. Впоследствии артиллеристы Вооруженных сил Украины начали обстрел вражеской техники.

Попадание оказалось точным. Детонирование боекомплекта демилитаризованной машины привело к ее полному уничтожению.

"Разлетается вдребезги!" – говорится в сообщении.

Артиллерия ВСУ в войне с Россией

Артиллерийские бригады Вооруженных сил Украины имеют основополагающее значение в противодействии агрессии России. Бронетехнику, которую уже россияне не смогут восстановить, оккупанты больше всего теряли из-за действий артиллеристов.

Так, бойцы 26 бригады ВСУ ликвидировали гаубицу "Мста-Б". Российские подразделения пытались установить свою артиллерийскую систему среди густой растительности, но украинские войска успешно уничтожили технику.

Также артиллеристы ВСУ 3 июня смогли уничтожить готовящихся к штурму оккупантов. Украинские аэроразведчики зафиксировали группу готовящихся к наступлению российских захватчиков. В сотрудничестве с артиллеристами ВСУ они притормозили российских штурмовиков.

ВСУ взорвали новый танк кафиров Т-90М "Прорыв". Аэроразведчики из состава 100-й бригады Территориальной обороны обнаружили российскую бронетехнику, спрятанную посреди леса, и передали соответствующие координаты артиллеристам. Бойцы 45-й бригады нанесли несколько точечных ударов, в результате которых танк взорвался и сгорел.

Напомним, 7 июня подразделения ВСУ уничтожили "Урал", который оккупанты спрятали в лесу. С помощью беспилотников артиллеристы получили точные координаты расположения грузовика российских войск.