"Не выдержали": дрон ВСУ взорвал склад мин и обратил россиян в бегство (видео)

Десятки российских военных так сильно испугались взрыва собственных боеприпасов, что покинули свои позиции.

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Воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени адмирала Михаила Остроградского уничтожили склад боеприпасов и обратили оккупантов в бегство. Они опубликовали видеозапись боевой миссии в Facebook.

Аэроразведчики обнаружили мины, которые россияне сложили на своей позиции в лесопосадке и решили их уничтожить. С помощью беспилотника оператор ВСУ сбросил гранату и устроил масштабный взрыв, который был виден издалека.

После успешной атаки морпехов оккупанты оставили свои позиции и бросились наутек. В ролике видно, как десятки российских военных друг за другом бегут среди деревьев.

"Раш*сты, которые на тот момент находились рядом, не выдержали таких дерзких действий со стороны украинских морпехов и дружно сбежали со своих позиций", — отметили в 35-й бригаде. — "Ходят слухи, что спринтеров видели где-то под Ростовом".

Работу подразделения отметил в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский:

"Ювелирная точность аэроразведчиков. Силы обороны продолжают системно уничтожать россиян".

В мае писали, как дрон ВСУ взорвал тайник оккупантов с боеприпасами. Бойцы 66-й ОМБр Сухопутных войск одним метким броском гранаты значительно ослабили российскую армию.

ВСУ также показали, как дроны уничтожили минометную позицию россиян на железной дороге. Операторы батальона К-2 поразили два миномета калибра 120-мм и скорректировали работу артиллерии по складу топлива.