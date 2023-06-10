"Не витримали": дрон ЗСУ підірвав склад мін і змусив росіян тікати (відео)

Десятки російських військових настільки сильно злякалися вибуху власних боєприпасів, що залишили свої позиції.

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Воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти імені адмірала Михайла Остроградського знищили склад боєприпасів та змусили окупантів тікати. Вони опублікували відеозапис бойової місії в Facebook.

Аеророзвідники виявили міни, які росіяни склали на своїй позиції у лісопосадці та вирішили їх знищити. За допомогою безпілотника оператор ЗСУ скинув гранату і влаштував масштабний вибух, який було видно здалеку.

Після успішної атаки морпіхів окупанти залишили свої позиції і кинулися навтьоки. У ролику видно, як десятки російських військових один за одним біжать серед дерев.

"Раш*сти, які на той момент були поруч, не витримали таких зухвалих дій з боку українських морпіхів і дружно втекли зі своїх позицій", — зазначили у 35-й бригаді. — "Ходять чутки, що спринтерів бачили десь під Ростовом".

Роботу підрозділу зазначив в Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський:

"Ювелірна точність аеророзвідників. Сили оборони продовжують системно знищувати росіян".

У травні писали, як дрон ЗСУ підірвав схованку окупантів із боєприпасами. Бійці 66-го ОМБр Сухопутних військ одним влучним кидком гранати значно послабили російську армію.

ЗСУ також показали, як дрони знищили мінометну позицію росіян на залізниці. Оператори батальйону К-2 уразили два міномети калібру 120-мм і скоригували роботу артилерії за складом палива.