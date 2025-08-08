ЗС РФ стріляють по мосту в Херсоні: глава МВА пояснив, чи буде наступ росіян

Глава Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько відреагував на можливість наступу Російської Федерації та пояснив, що міст у мікрорайоні Корабели потерпає від щоденних ударів FPV, КАБів та іншої зброї. При цьому росіяни перебувають за 2-3 км від території, яку намагаються захопити.

Підрозділи ЗС РФ, які загрожують Херсону, навряд чи наступатимуть, сказав Шанько в інтерв'ю УНІАН. Росіяни намагаються зруйнувати автомобільний міст, через який на острів привозять продукти харчування та ліки, ним же дістаються рятувальники та комунальники, евакуюються люди. Росіяни намагаються влаштувати гуманітарну кризу та логістичний колапс, а не готуються до наступу, заспокоїв глава МВА.

Шанько відповів на питання, чи є загроза наступу РФ на Херсон. Посадовець зауважив, що не може коментувати військові справи, але він цього не очікує, оскільки місцевість перебуває на відстані кілометрів від фронту.

"Херсон розташований на відстані у 2-4 кілометри від лінії ведення бойових дій. Тут безпекова ситуація динамічна й може постійно змінюватися як в гірший бік, так і в кращий для нас. Але казати, що руйнування мосту надасть ворогу перевагу – не можу", — уточнив він.

Посадовець повідомив, що на острові досі перебуває 1800-2000 людей, а протягом останнього тижня вивезли близько 700. З його слів, у районі не мало б бути дітей, але, можливо, не усіх виявили. Тим часом удари по єдиному мосту через річку Кошову почались тиждень тому: причина ударів — терор цивільних, вважає Шанько.

"Це свідома практика терору цивільних, щоб посіяти паніку серед людей. Логіку дій військових Російської Федерації пояснити дуже важко тому, що вони постійно стріляють: куди попало, чим попало. Їм все одно, куди влучать, аби завдати більше страждань", — підсумував глава МВА.

На карті Deep State бачимо, що міст з району Корабелів до решти Херсону розташований за 2-3 км від сірої зони на протилежному боці Дніпра. Це дійсно єдина переправа через річку шириною до 100 м. Втім, західніше є ще один міст, але, схоже, залізничний, свідчать Google Maps.

Наступ РФ — що відбувається в Херсоні

Зазначимо, на початку серпня медіа повідомили про посилення ударів РФ по мосту в Херсоні: зі слів речника ОК "Південь" Владислава Волошина, росіяни застосовували по 250 засобів ураження на добу. Місцева влада оголосила евакуацію людей. Тим часом агентство CNN опублікувала аналіз ситуації та написало, що ЗС РФ можуть почати наступ на Херсон. Втім, українське командування спростувало такі припущення.

