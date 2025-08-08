"Трикутник загрози": ЗС РФ намагаються перерізати логістику ЗСУ на захід від Куп'янська

Гіпотетичне захоплення Куп’янська для противника може створити точку прийняття рішення, в якому напрямку далі розвивати наступ: або рухатися на захід від Куп’янська, або ж наступати в напрямку на Борову та Лиман, вважає експерт

Related video

ЗС РФ на Харківщині зараз намагаються вийти до Великого Бурлука з трьох напрямків — від Вовчанська, Мілового та Дворічної. Крім цього вони намагаються перерізати логістику Сил оборони на захід від Куп’янська. Про це АрміяInform розповів військовий експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

Він зауважує, що на Південно-Слобожанському напрямку ЗС РФ впродовж останнього тижня атакують у межах міста Вовчанськ, намагаючись форсувати річку Вовча та закріпитися на протилежному березі. Сили оборони, відповідно, контратакують.

Також вони спробували прорватися на територію України в районі КПВВ "Гоптівка" на державному кордоні, але їхню атаку відбили бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Бої в районі Куп"янська

Віктор Кевлюк впевнений, що активність росіян має на меті досягти певних тактичних здобутків у трикутнику навколо Великого Бурлука. З північного флангу це активність у Вовчанську. Зі східного — це активність біля Мілового. На південно-східному флангу це плацдарм противника в районі населеного пункту Дворічна.

На цих ділянках фронту діють 2 угруповання ЗС РФ — "Север" і "Запад". Вони намагаються розширити свій плацдарм на північний схід від Великого Бурлука, захопити Хатнє, і таким чином створити собі передумови для штурму самого міста Великий Бурлук.

Втім, для захоплення міста окупантам доведеться форсувати річку Великий Бурлук. Саме рубіж Вовчанськ — Великий Бурлук — Дворічна для противника може стати потужною оборонною лінією.

"Вибити його звідти в разі реалізації такого сценарію буде досить непросто", — зауважує Віктор Кевлюк.

Карта боїв в районі Великого Бурлака

Також на Куп’янському напрямку угруповання "Запад" ЗС РФ намагається перерізати шосе Куп’янськ — Шевченкове і таким чином ускладнити логістику Силам оборони та відрізати їхні шляхи відходу з Куп’янська в разі загострення обстановки.

Окупанти прагнуть просунутися до Піщаного і атакують в районі Куп’янська, Кіндрашівки, Радьківки, Кам’янки, Красного Першого, Голубівки, Степової Новоселівки.

"Подальше просування противника в західному напрямку з рубежу Велика Шапківка — Паламарівка — Нічволодівка може в майбутньому дуже суттєво ускладнити подальше маневрування наших військ, які тримають оборону вздовж річки Куп’янка", — говорить експерт.

Втім, він впевнений, що ворогу не вдасться розгорнути наступ в напрямку Куп’янська через дуже складну логістику. Вони не зможуть там ані звести мости, ані понтонні переправи.

"Гіпотетичне захоплення Куп’янська для противника може створити точку прийняття рішення, в якому напрямку далі розвивати наступ: або рухатися на захід від Куп’янська, або ж наступати в напрямку на Борову та Лиман", — вважає експерт.

Наступ РФ на Харківщині: що відомо

6 серпня повідомлялося, що угруповання ЗС РФ у районі села Радьківка може вийти на околиці правобережного Куп'янська. ЗС РФ прагнуть контролювати логістику міста.

Також українські військові розповідали про плани ЗС РФ захопити Куп'янськ. Зараз вони можуть спробувати змусити ЗСУ вийти з міста.

Раніше повідомлялося про спробу росіян просунутися на Харківському напрямку в районі Мілового, щоб відтягнути резерви ЗСУ з Куп'янського відрізка. Армія РФ намагається об'єднати плацдарми, розташовані на правому березі річки Оскіл, зокрема дворічанського плацдарму, з позиціями в районі Мілового.