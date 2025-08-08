"Треугольник угрозы": ВС РФ пытаются перерезать логистику ВСУ к западу от Купянска

Гипотетический захват Купянска для противника может создать точку принятия решения, в каком направлении дальше развивать наступление: либо двигаться на запад от Купянска, либо же наступать в направлении на Боровую и Лиман, считает эксперт

Related video

ВС РФ на Харьковщине сейчас пытаются выйти к Великому Бурлуку с трех направлений — от Волчанска, Мелового и Двуречной. Кроме этого они пытаются перерезать логистику Сил обороны на запад от Купянска. Об этом АрмияInform рассказал военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Он отмечает, что на Южно-Слобожанском направлении ВС РФ в течение последней недели атакуют в пределах города Волчанск, пытаясь форсировать реку Волчья и закрепиться на противоположном берегу. Силы обороны, соответственно, контратакуют.

Также они попытались прорваться на территорию Украины в районе КПВВ "Гоптовка" на государственной границе, но их атаку отбили бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Бои в районе Купянска

Виктор Кевлюк уверен, что активность россиян имеет целью достичь определенных тактических достижений в треугольнике вокруг Великого Бурлука. С северного фланга это активность в Волчанске. С восточного — это активность возле Мелового. На юго-восточном фланге это плацдарм противника в районе населенного пункта Двуречная.

На этих участках фронта действуют 2 группировки ВС РФ — "Север" и "Запад". Они пытаются расширить свой плацдарм к северо-востоку от Великого Бурлука, захватить Хатнее, и таким образом создать себе предпосылки для штурма самого города Великий Бурлук.

Впрочем, для захвата города оккупантам придется форсировать реку Великий Бурлук. Именно рубеж Волчанск — Великий Бурлук — Двуречная для противника может стать мощной оборонительной линией.

"Выбить его оттуда в случае реализации такого сценария будет достаточно непросто", — отмечает Виктор Кевлюк.

Карта боев в районе Великого Бурлака

Также на Купянском направлении группировка "Запад" ВС РФ пытается перерезать шоссе Купянск — Шевченково и таким образом усложнить логистику Силам обороны и отрезать их пути отхода из Купянска в случае обострения обстановки.

Оккупанты стремятся продвинуться к Песчаному и атакуют в районе Купянска, Кондрашовки, Радьковки, Каменки, Красного Первого, Голубовки, Степной Новоселовки.

"Дальнейшее продвижение противника в западном направлении с рубежа Большая Шапковка — Паламаровка — Ночволодовка может в будущем очень существенно усложнить дальнейшее маневрирование наших войск, которые держат оборону вдоль реки Купянка", — говорит эксперт.

Впрочем, он уверен, что врагу не удастся развернуть наступление в направлении Купянска из-за очень сложной логистики. Они не смогут там ни возвести мосты, ни понтонные переправы.

"Гипотетический захват Купянска для противника может создать точку принятия решения, в каком направлении дальше развивать наступление: либо двигаться на запад от Купянска, либо же наступать в направлении на Боровую и Лиман", — считает эксперт.

Наступление РФ на Харьковщине: что известно

6 августа сообщалось, что группировка ВС РФ в районе села Радьковка может выйти на окраины правобережного Купянска. ВС РФ стремятся контролировать логистику города.

Также украинские военные рассказывали о планах ВС РФ захватить Купянск. Сейчас они могут попытаться заставить ВСУ выйти из города.

Ранее сообщалось о попытке россиян продвинуться на Харьковском направлении в районе Мелового, чтобы оттянуть резервы ВСУ с Купянского отрезка. Армия РФ пытается объединить плацдармы, расположенные на правом берегу реки Оскол, в частности Двуречанский плацдарм, с позициями в районе Мелового.