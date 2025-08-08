ВС РФ стреляют по мосту в Херсоне: глава МВА объяснил, будет ли наступление россиян

Глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько отреагировал на возможность наступления Российской Федерации и объяснил, что мост в микрорайоне Корабелы страдает от ежедневных ударов FPV, КАБов и другого оружия. При этом россияне находятся в 2-3 км от территории, которую пытаются захватить.

Подразделения ВС РФ, которые угрожают Херсону, вряд ли будут наступать, сказал Шанько в интервью УНИАН. Россияне пытаются разрушить автомобильный мост, через который на остров привозят продукты питания и лекарства, по нему же добираются спасатели и коммунальщики, эвакуируются люди. Россияне пытаются устроить гуманитарный кризис и логистический коллапс, а не готовятся к наступлению, успокоил глава МВА.

Шанько ответил на вопрос, есть ли угроза наступления РФ на Херсон. Чиновник отметил, что не может комментировать военные дела, но он этого не ожидает, поскольку местность находится на расстоянии километров от фронта.

"Херсон расположен на расстоянии в 2-4 километра от линии ведения боевых действий. Здесь ситуация с безопасностью динамичная и может постоянно меняться как в худшую сторону, так и в лучшую для нас. Но говорить, что разрушение моста даст врагу преимущество — не могу", — уточнил он.

Чиновник сообщил, что на острове до сих пор находится 1800-2000 человек, а в течение последней недели вывезли около 700. По его словам, в районе не должно быть детей, но, возможно, не всех обнаружили. Между тем удары по единственному мосту через реку Кошевую начались неделю назад: причина ударов — террор гражданских, считает Шанько.

"Это сознательная практика террора гражданских, чтобы посеять панику среди людей. Логику действий военных Российской Федерации объяснить очень трудно потому, что они постоянно стреляют: куда попало, чем попало. Им все равно, куда попадут, лишь бы нанести больше страданий", — подытожил глава МВА.

На карте Deep State видим, что мост из района Корабелов в остальной Херсон расположен в 2-3 км от серой зоны на противоположной стороне Днепра. Это действительно единственная переправа через реку шириной до 100 м. Впрочем, западнее есть еще один мост, но, похоже, железнодорожный, свидетельствуют Google Maps.

Наступление РФ — что происходит в Херсоне

Отметим, в начале августа медиа сообщили об усилении ударов РФ по мосту в Херсоне: по словам спикера ОК "Юг" Владислава Волошина, россияне применяли по 250 средств поражения в сутки. Местные власти объявили эвакуацию людей. Между тем агентство CNN опубликовало анализ ситуации и написало, что ВС РФ могут начать наступление на Херсон. Впрочем, украинское командование опровергло такие предположения.

