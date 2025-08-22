Оккупанты поджигают собственную технику на Херсонщине: партизаны рассказали о саботаже в ВС РФ (видео)

Военные ВС РФ в Херсонской области поджигают собственный транспорт, чтобы саботировать выход на позиции. Партизаны сообщают, что оккупанты на Херсонском направлении все чаще самовольно покидают части из-за жестоких приказов командиров.

Партизанское движение "АТЕШ" опубликовало кадры поджога военной техники в своем Telegram-канале 22 августа. По словам партизан, собственную технику сжег их агент в составе 24-го мотострелкового полка ВС РФ.

Партизаны рассказали, что россияне жгут технику, чтобы не выходить на позиции и таким образом создать условия для вероятного потенциального продвижения Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении.

Агенты сообщили партизанскому движению о критической ситуации в полку. По их данным, в подразделении все больше военнослужащих уходят в СЗЧ из-за жестоких приказов командования, которые приводят к большим потерям личного состава. Сообщается, что российских солдат бросали на позиции, не обеспечив средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от украинских ударных беспилотников.

"Командование не может организовать порядок в полку, и ситуация только ухудшается. Мы же призываем военнослужащих не выполнять преступные приказы", — рассказали в "АТЕШ".

Партизаны рассказали о ситуации в 24-м мотострелковом полку ВС РФ на Херсонщине Фото: скриншот

Бои в Херсонской области: детали

Партизаны "АТЕШ" 21 августа также сообщали, что коллаборационисты бегут из оккупированной Херсонщины и активно переводят свои семьи в Крым.

8 августа партизаны движения "АТЕШ" рассказывали, что ВС РФ в Херсонской области несут большие потери и "горят на позициях".

Глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько 8 августа рассказывал, что ВС РФ стреляют по мосту в Херсоне, чтобы устроить гуманитарный кризис.