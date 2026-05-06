"Дірки" в ППО ніким закривати: РФ кидає курсантів захищати нафтобази від дронів

Курсантів Пензенського артилерійського інституту в Росії планують залучати до мобільних груп для охорони нафтобаз і паливних об’єктів від атак безпілотників. Причиною називають нестачу сил ППО через зростання ударів дронами.

Про це повідомили в партизанському русі “АТЕШ”, посилаючись на інформацію від курсантів російського військового вишу.

За даними руху, російське командування змушене “затикати дірки” в системі протиповітряної оборони тими, хто ще не потрапив на фронт. Курсантів планують включати до складу мобільних груп, які охоронятимуть нафтобази та інші паливні об’єкти на території РФ.

В “АТЕШ” заявили, що створили окремий напрямок — “Курсантський корпус АТЕШ” — для роботи з курсантами різних військових навчальних закладів Росії. Там стверджують, що курсанти, які виходять на зв’язок, передають інформацію про плани російського командування.

Відео дня

Скриншот з каналу "АТЕШ"

“Ті, хто виходить на зв’язок, передають реальну інформацію, яка допомагає зупинити цю війну”, — йдеться у повідомленні руху.

В “АТЕШ” також заявили, що удари “зсередини системи” є одним із найефективніших способів наблизити завершення війни та зберегти життя.

Партизанський рух “АТЕШ” раніше заявляв про погіршення психологічного стану російських військових на Куп’янському напрямку. За даними руху, серед окупантів зростає кількість самогубств, а алкоголь став звичним явищем у підрозділах РФ.

Також російські військові на Херсонському напрямку можуть навмисно псувати власні катери, аби уникнути виходів у акваторію Дніпра. За даними “АТЕШ”, командування РФ уже підозрює екіпажі у саботажі через часті поломки техніки.