Особовий склад підроздійлів російської армії, що дисклокуються на Куп'янському напрямку, переживає писхологічний зрив, який російські військові "лікують" алкоголем.

Суттєво зросла кількість суїцидів, повідомив партизанський рух "Атеш".

"Агент "АТЕШ" зі складу одного з підрозділів 1-ї танкової армії ЗС РФ, що діє на Куп’янському напрямку, повідомляє про катастрофічний психологічний стан особового складу. Армія несе величезні втрати вже понад два роки — і руйнується зсередини", — йдеться у повідомленні.

В "Атеш" уточнили, що самогубства в ЗС РФ приховуються навмисно.

"Фіксуються випадки загибелі військовослужбовців від власних рук — командування оформляє їх як "бойові втрати" або "нещасні випадки зі зброєю". Офіцери бояться покарань за "слабкий особовий склад", правда нагору не доходить", — зазначили партизани.

Відео дня

За їх словами, алкоголь став єдиним способом для росіян психологічно вижити.

"Люди несуть службу п'яними — і командири на це вже не реагують", — підкреслили в "Атеш".

Там також пояснили, що насильство всередині підрозділів ЗС РФ вийшло з-під контролю: офіцери б'ють підлеглих, конфлікти доходять до зброї.

"Ротації немає. Відпочинку немає. Допомоги — нуль. Люди просто ламаються", — розповів агент партизанів у лавах російської армії.

В "Атеш" наголосили, що моральний стан ЗС РФ — це такий самий ресурс, як боєприпаси. І він закінчується.

Нагадаємо, в січні "Атеш" повідомляв, що в окупантів на Херсонщині масово відмовляють катери.

Фокус також писав про те, що Росія завербувала до 15 тисяч кубинців.