Личный состав подразделений российской армии, которые дисклоцируются на Купянском направлении, переживает психологический срыв, который российские военные "лечат" алкоголем.

Существенно возросло количество суицидов, сообщило партизанское движение "Атеш".

"Агент "АТЕШ" из состава одного из подразделений 1-й танковой армии ВС РФ, действующей на Купянском направлении, сообщает о катастрофическом психологическом состоянии личного состава. Армия несет огромные потери уже более двух лет — и разрушается изнутри", — говорится в сообщении.

В "Атеш" уточнили, что самоубийства в ВС РФ скрываются намеренно.

"Фиксируются случаи гибели военнослужащих от собственных рук — командование оформляет их как "боевые потери" или "несчастные случаи с оружием". Офицеры боятся наказаний за "слабый личный состав", правда наверх не доходит", — отметили партизаны.

По их словам, алкоголь стал единственным способом для россиян психологически выжить.

"Люди несут службу пьяными — и командиры на это уже не реагируют", — подчеркнули в "Атеш".

Там также объяснили, что насилие внутри подразделений ВС РФ вышло из-под контроля: офицеры бьют подчиненных, конфликты доходят до оружия.

"Ротации нет. Отдыха нет. Помощи — ноль. Люди просто ломаются", — рассказал агент партизан в рядах российской армии.

В "Атеш" отметили, что моральное состояние ВС РФ — это такой же ресурс, как боеприпасы. И он заканчивается.

