Украина под внешним управлением ООН: почему эта идея на самом деле является ловушкой от Путина

Давайте потихоньку разбирать важные нюансы, которые будут вытекать в так называемом переговорном процессе. Это очень важно, поскольку переговоры с россиянами в сегодняшних обстоятельствах — заведомо проигрышная история для нас, если надеяться на результат. К тому же, россияне — давние непревзойденные мастера переговорного шулерства.

Итак, заместитель Лаврова снова озвучил идею о введении в Украине "внешнего управления под эгидой ООН для проведения выборов". В марте прошлого года Путин уже выступал с похожей инициативой.

Этот нюанс, который для многих покажется незначительным, означает, что таким образом Москва настойчиво предлагает США и ЕС согласиться с тем, что в Украине якобы внутренний конфликт, и для установления здесь порядка нужно внешнее управление и выборы под наблюдением международной организации, потому что без них мы сами, видите ли, не способны этого сделать.

Речь идет о хорошем примере, как Кремль незаметно хочет изменить статус войны, плавно выйти из роли агрессора и достичь международного компромисса в восприятии Украины как проблемного государства.

Чтобы читать такие нюансы с полунамека, надо хорошо чувствовать россиян, изучать их и их историю. А этого так не хватает элитам демократических государств. Нам всем этому еще учиться и учиться. Без этого не получится, если не хотим, чтобы нас держали за дураков. Кстати, процесс внедрения "Минских договоренностей" был пронизан массой таких деталей, и это была хорошая школа для тех, кто хотел научиться.

