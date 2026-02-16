Украина под внешним управлением ООН: почему эта идея на самом деле является ловушкой от Путина
Москва начала продвигать идею "внешнего управления ООН для Украины" на время проведения выборов. Политический консультант Михаил Басараб обращает внимание на то, что таким образом Кремль пытается изменить статус войны, плавно выйти из роли агрессора и показать нашу страну как проблемную, не способную справиться со своими задачами.
Давайте потихоньку разбирать важные нюансы, которые будут вытекать в так называемом переговорном процессе. Это очень важно, поскольку переговоры с россиянами в сегодняшних обстоятельствах — заведомо проигрышная история для нас, если надеяться на результат. К тому же, россияне — давние непревзойденные мастера переговорного шулерства.
Итак, заместитель Лаврова снова озвучил идею о введении в Украине "внешнего управления под эгидой ООН для проведения выборов". В марте прошлого года Путин уже выступал с похожей инициативой.
Этот нюанс, который для многих покажется незначительным, означает, что таким образом Москва настойчиво предлагает США и ЕС согласиться с тем, что в Украине якобы внутренний конфликт, и для установления здесь порядка нужно внешнее управление и выборы под наблюдением международной организации, потому что без них мы сами, видите ли, не способны этого сделать.
Речь идет о хорошем примере, как Кремль незаметно хочет изменить статус войны, плавно выйти из роли агрессора и достичь международного компромисса в восприятии Украины как проблемного государства.
Чтобы читать такие нюансы с полунамека, надо хорошо чувствовать россиян, изучать их и их историю. А этого так не хватает элитам демократических государств. Нам всем этому еще учиться и учиться. Без этого не получится, если не хотим, чтобы нас держали за дураков. Кстати, процесс внедрения "Минских договоренностей" был пронизан массой таких деталей, и это была хорошая школа для тех, кто хотел научиться.
Важно