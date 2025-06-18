В драных лаптях — к новому миру: как Путин перекраивает РФ по модели Брежнева

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Буквально сейчас в России происходят очень интересные процессы, которые свидетельствуют о суматохе кремлевского режима и которые дают основания для определенных исторических параллелей.

Кремль в режиме чрезвычайного ускорения занят созданием "русского человека". Хотя этот процесс не новый, сейчас он приобретает наиболее выразительные, а затем и карикатурные формы. Среди других признаков этого процесса — регулярные экзотические призывы Апты Алаудинова к объединению ислама и христианства в некую новую религиозную сущность. В лидеры общественного мнения выводятся странные российские патриоты, которые демонстративно заискивают перед кадыровцами. Российские спецслужбы и политики канализируют характерную для россиян ксенофобию на чужаков из Центральной Азии, но очень дозируют и по возможности нейтрализуют проявления нетерпимости в отношении кавказцев.

Путинская социальная инженерия предпринимает решительные попытки еще больше огородить периметр российского социума, согнать массовую ксенофобию россиян на мигрантах и форсированно монтировать нового русского сверхчеловека, который будет христианином, мусульманином, русским и кавказцем одновременно. На выходе, видимо, должно получиться множество таких "русских людей", которые теперь еще больше должны будут ненавидеть нерусских, других христиан и других мусульман.

Выглядит этот концепт как плод воображения больного человека. Но кто же говорил, что там здоровые.

Эксперимент Брежнева закончился плохо Фото: ТАСС

Путин не придумал ничего нового. В свое время через изменения в конституцию Союза Брежнев создал в своем воображении "новую историческую общность людей — советский народ". Это произошло на исходе жизни Брежнева и перед началом авантюрного вторжения в Афганистан, которое существенно приблизило Совок к развалу. Брежнев, видимо, хотел приукрасить этой инициативой серость и убогость застоя. Путину новый "русский человек" нужен для тушения внутренних пожаров и нового вдоха в войну, которая теперь уже выходит своими амбициями за пределы Украины и нацелена на разрушение НАТО.

Ограниченность ресурса, куча внутренних проблем и амбициозные геополитические цели требуют нестандартных прожектов социальной инженерии внутри России. Если Кремль не начнет сшивать все это внутри на фоне бремени войны, то лоскутный массив населения может не выдержать нагрузки новых вызовов и начнет растекаться из дырявой ржавой банки под названием РФ.

Этот эксперимент по социальному моделированию не закончится ничем хорошим. Это попытка собрать в кулак обломки всего, что осталось. Это не старт чего-то нового, а финал. В надежде на то, что чисто на волевых качествах и в драных лаптях удастся дожать изнеженный Запад.

Прожект "русского человека" жестко противоречит возрождению ислама на периферии РФ. В то же время эта затея прямо противоположна государственной ксенофобской волне против мигрантов из Центральной Азии. Менеджерить ксенофобию против одних и не допускать против других — очень сложно. Особенно в России. Когда это еще и делается для затягивания поясов и участия всех в непонятной для многих войне, то это — дополнительная проблема.

Путин идет по пути Брежнева, РФ движется финишным ускорением СССР. Успехов им всем в этом направлении.

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