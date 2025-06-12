12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, с тех пор в этот день отмечают День России. Однако не все россияне считают этот праздник сейчас днем свободы, да и вообще, учитывая политическую ситуацию в стране, скептически относятся к его празднованию.

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"Это не праздник свободы, это парад фальши. Это очередная декорация для режима, который исказил саму идею независимости", - убеждены участники движения "Свобода России".

По их мнению, когда была принята Декларация, был выбран путь страны к свободе и верховенству права, но сейчас нынешняя российская власть "ненавидит все, что было в этой дате живого".

"Под гимны и салюты — тысячи арестованных. Под флаги и концерты — пытки, репрессии и убийства. Под речи с трибун — экономическая изоляция, бедность, покинутые регионы и война", — убеждены сознательные россияне.

По их мнению, власть сейчас захватила Россию. И теперь страну нельзя назвать суверенной, потому что ее судьбу решают убийцы из Кремля, которых простой народ не выбирал. Россия не свободна, потому что люди вынуждены покидать страну, потому что им грозит тюрьма. Современная Россия зависит от Ирана, Китая и продажи нефти.

"Сегодняшняя Россия — это подделка" — именно так считают участники движения. По их мнению, страна превратилась в карательную машину, где царит коррупция.

Но вместе с тем они хотят напомнить всем, что Россия еще жива. Она живет в протестах, в независимых журналистах, в бойцах, во всех тех, кто не молчит.

Несмотря на то, что "уродливые декорации" власть хочет выдать за реальность, движение "Свобода России" напоминает, что независимость — это вовсе не ярлыки, официальные праздники или парады. Это то, что нельзя забрать, пока есть те, кто стоят за правду.

Участники движения борются за то, чтобы не позволить режиму уничтожить память о настоящей свободе.

"Россия не равна режиму. Россия — не Путин", — убеждены они. И вместе с тем верят, что когда-то 12 июня таки станет их праздником.

Напомним, секретарь США Марко Рубио опубликовал поздравление с Днем России и упомянул об их "светлом будущем".

Ранее мы писали, что в спецоперации "Паутина", которую провела Служба безопасности Украины 1 июня, участвовало движение сопротивления "Свобода России".