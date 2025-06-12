День Росії: добровольці розповіли, чому не святкують цей день

12 червня 1990 року була прийнята Декларація про державний суверенітет Російської Федерації, з того часу в цей день відзначають День Росії. Проте не всі росіяни вважають це свято зараз днем свободи, та й взагалі, зважаючи на політичну ситуацію в країні, скептично ставляться до його відзначення.

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"Це не свято свободи, це парад фальші. Це чергова декорація для режиму, який спотворив саму ідею незалежності", — переконані учасники руху "Свобода Росії".

На їхню думку, коли була прийнята Декларація, був обраний шлях країни до свободи і верховенства права, але зараз теперішня російська влада "ненавидить усе, що було в цій даті живого".

"Під гімни та салюти — тисячі заарештованих. Під прапори та концерти — тортури, репресії та вбивства. Під промови з трибун — економічна ізоляція, бідність, покинуті регіони та війна", — переконані свідомі росіяни.

На їхню думку, влада зараз захопила Росію. І тепер країну не можна назвати суверенною, тому що її долю вирішують вбивці з Кремля, яких простий народ не обирав. Росія не вільна, бо люди вимушені покидати країну, тому що їм загрожує в'язниця. Сучасна Росія залежить від Ірану, Китаю та продажу нафти.

"Сьогоднішня Росія — це підробка" — саме так вважають учасники руху. На їхню думку, країна перетворилась в каральну машину, де панує корупція.

Але разом з тим вони хочуть нагадати усім, що Росія ще жива. Вона живе у протестах, в незалежних журналістах, в бійцях, у всіх тих, хто не мовчить.

Попри те, що "потворні декорації" влада хоче видати за реальність, рух "Свобода Росії" нагадує, що незалежність — це зовсім не ярлики, офіційні свята чи паради. Це те, що не можна забрати, поки є ті, хто стоять за правду.

Учасники руху борються за те, щоб не дозволити режиму знищити пам'ять про справжню свободу.

"Росія не дорівнює режиму. Росія — не Путін", — переконані вони. І разом з тим вірять, що колись 12 червня таки стане їхнім святом.

Нагадаємо, секретар США Марко Рубіо опублікував привітання з Днем Росії і згадав про їхнє "світле майбутнє".

Раніше ми писали, що в спецоперації "Павутина", яку провела Служба безпеки України 1 червня, брав участь рух спротиву "Свобода Росії".