Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения

Долгой войны не будет: как обстрелы энергетики Украины объединяют страну и подтверждают слабость России

Вопреки устоявшемуся мнению, россияне не готовы вести "длинную войну", считает политический консультант Михаил Басараб. И жестокие обстрелы украинской энергетики — тому самое непосредственное подтверждение: режим тотальной войны против украинцев включен именно потому, что у россиян нет времени.

Михаил Басараб
Михаил Басараб
Политический консультант. Эксперт по коммуникационным стратегиям
0
Украинка возле дома, разрушенного обстрелом
Война объединила украинцев

Если бы россияне были готовы вести долгую войну против Украины, то не разрушали бы города вдали от линии фронта. Они бы устраивали ад на фронте и в прифронтовых регионах и не трогали бы дальние тыловые, включая столицу. Это окончательно создало бы параллельно две реальности, которые конфликтовали бы между собой — адскую военную и абсолютно безопасную мирную. Отсюда бы тянулось много других проблем.

То, что сейчас перебои с электричеством есть почти всюду — это на самом деле объединяет страну. Войну так или иначе чувствуют все.

Россияне включили режим тотальной войны против украинцев, потому что у них как раз нет времени и возможности продолжать ее. Возможно, они даже и сами не верят, что сломят украинцев этим. Но у них нет других опций.

Відео дня

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно
Обстрелы Киева: цель России — сделать столицу непригодной для жизни, — NYT
Обстрелы Киева: цель России — сделать столицу непригодной для жизни, — NYT