Долгой войны не будет: как обстрелы энергетики Украины объединяют страну и подтверждают слабость России
Вопреки устоявшемуся мнению, россияне не готовы вести "длинную войну", считает политический консультант Михаил Басараб. И жестокие обстрелы украинской энергетики — тому самое непосредственное подтверждение: режим тотальной войны против украинцев включен именно потому, что у россиян нет времени.
Если бы россияне были готовы вести долгую войну против Украины, то не разрушали бы города вдали от линии фронта. Они бы устраивали ад на фронте и в прифронтовых регионах и не трогали бы дальние тыловые, включая столицу. Это окончательно создало бы параллельно две реальности, которые конфликтовали бы между собой — адскую военную и абсолютно безопасную мирную. Отсюда бы тянулось много других проблем.
То, что сейчас перебои с электричеством есть почти всюду — это на самом деле объединяет страну. Войну так или иначе чувствуют все.
Россияне включили режим тотальной войны против украинцев, потому что у них как раз нет времени и возможности продолжать ее. Возможно, они даже и сами не верят, что сломят украинцев этим. Но у них нет других опций.
