Провокация, фальсификация, хаотизация: к чему приведут придуманные Россией выборы президента Украины

Если заявления о готовности провести выборы — не тактический прием, а реальный разговор, то обо всех возможных последствиях стоит говорить уже, а не потом. Потом может быть поздно.

Итак:

Выборы не решат вопрос, который на пустом месте придумали россияне. Главным поводом для проведения выборов стала позиция Кремля, что они не хотят обсуждать и подписывать мирный договор с якобы нелегитимным президентом Украины. С самого начала было понятно, что это одна из миллионов выдумок россиян. То, что мы увязли в этом разговоре, было основополагающей ошибкой. Возвращаясь к сути проблемы, надо сразу отметить, что с вероятностью в тысячу процентов Россия не признает результатов выборов, даже если на них победит Медведчук. Объяснение такого решения у них будет заранее. Не признав выборы, россияне на длительное время получат поле для пропаганды, манипуляций и дипломатических маневров. Под пропагандистским давлением россиян легитимность выборов президента Украины будет подорвана и на международном уровне. Такова теперь реальность. И это надо признать. Если россияне смогли убедить Трампа в том, что Украине почему-то крайне важно провести выборы сейчас, то почему им не удастся убедить его еще раз в том, что выборы якобы состоялись с дикими нарушениями. Это повлияет и на других. Поэтому по итогам выборов мы можем получить еще больше разговоров о "нелегитимности". Наиболее дискриминированной категорией избирателей во время таких выборов станут те из них, кто сейчас защищает Украину с оружием в руках. У украинских военных не будет возможности ни по-человечески баллотироваться, ни проголосовать. Очень неудобно вести избирательную кампанию в блиндажах и голосовать под дронами. Добавьте сюда онлайн голосование, кучу других организационных проблем, которые неизбежно возникнут. Не забудьте о полезных идиотах, которые бесплатно сделают свою часть работы в интересах врага. Поэтому после всего этого уже будет стоять вопрос об уровне внутреннего доверия к тому, что будет называться выборами. Россияне точно не пожалеют колоссальных ресурсов на вмешательство в наш избирательный процесс. Будет применен весь ассортимент инструментов, начиная от фейков в социальных сетях и заканчивая самым страшным. Из выборов мы точно выйдем внутренне более слабыми, перессоренными и разделенными. Шлейф будет ощущаться еще долго. И не забудьте, что все это произойдет за счет средств, которые должны были бы пойти на войско и оборону. То есть мы заплатим круглую сумму не за то, чтобы стать сильнее, а за то, чтобы ослабить себя своими же руками.

Тема выборов в Украине — это привычная провокация россиян. Жаль, что многие в мире так и не научились это различать. Мне странно, что мы до сих пор ведемся на такое. Ничего хорошего из этого не будет.

