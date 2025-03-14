Есть ли силы воевать: что еще не использовала Украина для сопротивления врагу

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Сейчас у нас очень часто приходится слышать дискуссии о способности Украины продолжать войну. Эти разговоры закономерно возникают при обсуждении темы перемирия.

Всем, кто сомневается в наших перспективах, очень советую предметно проанализировать три вопроса:

Способность врага продолжать войну при существующем санкционном давлении на РФ, при нынешних социальных и военных расходах. Подсказка — там очень все непросто. Достаточно ли мы рационализировали весь свой внутренний ресурс (интеллектуальный, технологический, человеческий и все остальное)? Вот лишь один пример: сотни тысяч людей, которые так или иначе избегают службы в армии, уже давно могли бы быть официально задействованы в нормированной занятости в интересах Сил обороны Украины. Параллельно с их гражданской жизнью. Речь идет не о волонтерстве, а об обязанности. Задач хватит на всех. Как результат, выше оборонная способность государства и выше вовлеченность общества в процесс. Нанесли ли мы врагу проблемы на его территории везде, где могли бы и должны были? Поверьте, там непочатый край работы. В РФ хоть отбавляй уязвимостей. Значительно больше, чем у нас.

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