Мнения
Есть ли силы воевать: что еще не использовала Украина для сопротивления врагу
Говорят, что Украина больше не способна продолжать войну, эффективно противостоя России. Прежде чем рассуждать на эту тему, политический консультант Михаил Басараб предлагает ответить на три простых вопроса, которые представят готовность Украины к войне совершенно в другом свете...
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Сейчас у нас очень часто приходится слышать дискуссии о способности Украины продолжать войну. Эти разговоры закономерно возникают при обсуждении темы перемирия.
Всем, кто сомневается в наших перспективах, очень советую предметно проанализировать три вопроса:
- Способность врага продолжать войну при существующем санкционном давлении на РФ, при нынешних социальных и военных расходах. Подсказка — там очень все непросто.
- Достаточно ли мы рационализировали весь свой внутренний ресурс (интеллектуальный, технологический, человеческий и все остальное)? Вот лишь один пример: сотни тысяч людей, которые так или иначе избегают службы в армии, уже давно могли бы быть официально задействованы в нормированной занятости в интересах Сил обороны Украины. Параллельно с их гражданской жизнью. Речь идет не о волонтерстве, а об обязанности. Задач хватит на всех. Как результат, выше оборонная способность государства и выше вовлеченность общества в процесс.
- Нанесли ли мы врагу проблемы на его территории везде, где могли бы и должны были? Поверьте, там непочатый край работы. В РФ хоть отбавляй уязвимостей. Значительно больше, чем у нас.
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