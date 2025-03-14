Чи є сили воювати: що ще не використала Україна для опору ворогу

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Зараз у нас дуже часто доводиться чути дискусії про спроможність України продовжувати війну. Ці розмови закономірно виникають при обговоренні теми перемирʼя.

Усім, хто має сумніви щодо наших перспектив, дуже раджу предметно проаналізувати три питання:

Спроможність ворога продовжувати війну за існуючого санкційного тиску на РФ, за нинішніх соціальних та воєнних видатків. Підказка — там дуже все непросто. Чи достатньо ми раціоналізували увесь свій внутрішній ресурс (інтелектуальний, технологічний, людський та все інше)? Ось лише один приклад: сотні тисяч людей, які так чи інакше уникають служби у війську, вже давно могли б бути офіційно задіяні до нормованої зайнятості в інтересах Сил оборони Україні. Паралельно з їхнім цивільним життям. Йдеться не про волонтерство, а про обов’язок. Завдань вистачить на всіх. Як результат, вища оборонна спроможність держави та вища залученість суспільства в процес. Чи завдали ми ворогу проблем на його території всюди, де могли б і мали? Повірте, там непочатий край роботи. У РФ хоч відбавляй вразливостей. Значно більше, ніж у нас.

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