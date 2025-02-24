Дешевые удары по Москве: как можно сделать каждую ночь "веселой" для столицы РФ

Related video

Россия установила рекорд количества дальнобойных дронов, запущенных по Украине, 267. Это почти вдвое больше, чем обычно за предыдущие дни, и более чем в 20 раз больше, чем в первой половине прошлого года.

Еще раз — в ДВАДЦАТЬ раз.

С августа 2024 года РФ уверенно увеличивает производство БПЛА этого класса. И опережает нас в разы.

Что характерно, значительную часть этих беспилотников составляют приманки — которые не несут взрывчатки вообще или несут минимум. Но они, тем не менее, эффективно истощают ресурс системы противовоздушной обороны.

С самого начала россиянами они сделаны специально для того, чтобы быть эффективными приманками.

В то же время, массированного применения приманок со стороны Украины нет. Массированного производства приманок — нет. Понимания, почему так мы себя ведем — у меня тоже нет.

Важно

РФ меняет "Шахеды" на дроны-приманки: какие неприятные сюрпризы ждут силы ПВО Украины

В Украине была разработана и протестирована сверхдешевая приманка, которая способна нести минимальный заряд взрывчатки и доставать до интересных мест в РФ, включая Москву.

Вдумайтесь — каждую ночь запускать несколько десятков дронов на столицу врага по цене одного "Лютого", который жжет российские нефтеперерабатывающие заводы. Хороший психологический эффект за свои деньги, не так ли?

Однако пока мы этого не делаем. Мечтаю все же, что найдется в Силах обороны лидер, которому эта идея понравится.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно