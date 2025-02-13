РФ меняет "Шахеды" на дроны-приманки: какие неприятные сюрпризы ждут силы ПВО Украины

Беспилотники-приманки, по оценкам аналитиков ISW, нужны армии России для перегрузки украинских сил ПВО. Производство "Шахедов" ощутимо замедлилось в последнем квартале 2024 года.

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Россия может уменьшить объемы производства дронов-камикадзе "Шахед" и переключиться на беспилотники-приманки с целью перегрузить украинские силы ПВО. Об этом сказано в аналитической сводке американского Института изучения войны (ISW).

Завод по производству дронов в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане за 2024 год произвел более 6 тысяч "Шахедов" и тысячи дронов-приманок. С января по сентябрь прошлого года данное предприятие изготовило чуть более 5 тысяч ударных БПЛА, а в последнем квартале производство ощутимо замедлилось.

В ISW считают, что РФ испытывает трудности с поставками достаточного количества материалов для поддержки высоких темпов производства "Шахедов". Россия либо по-прежнему полагается на Иран в плане поставок компонентов для беспилотников, либо пытается закупать высокотехнологичные компоненты, обходя западные санкции.

Российская оборонно-промышленная база может отдавать приоритет производству ложных беспилотников для перегрузки украинской системы ПВО вместо того, чтобы сосредоточиться на более дорогих ударных беспилотниках "Шахед".

Напомним, недавно стало известно, сколько россияне запустили по Украине дронов за первые 2 месяца 2025 года. Всего ВС РФ использовали для атак до 4000 тысяч дронов, при этом силы украинских ПВО уничтожили более половины.

Издание The Wall Street Journal писало, что на Востоке Украины командование ВСУ рассчитывает на беспилотники из-за количественного превосходства оккупантов.