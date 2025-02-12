Украина сбила 59%: аналитики подсчитали, сколько "шахедов" использовала РФ для атаки по Украине

Начало февраля стало самым массированным периодом по количеству запущенных ударных БпЛА — страна-террорист применила 809 дронов в период с 6 по 12 февраля.

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Россия за первые 2 месяца нового года использовали по Украине около 4000 тысяч дронов. Украина сбила более половины из них. Об этом сообщили аналитики проекта UA War Infographics.

"Украина сбила 59% ударных дронов, запущенных Россией за первые шесть недель 2025 года. 37% обезврежены средствами РЭБ. Лишь несколько процентов могут полностью обойти ПВО", — пишут аналитики.

Всего с начала 2025 года Россия запустила по территории Украины 3856 ударных дронов.

Начало февраля стало самым массированным периодом по количеству запущенных ударных БпЛА — страна-террорист применила 809 дронов в период с 6 по 12 февраля.

Напомним, что утром 12 февраля ВС РФ ударили баллистикой по Киеву, под ударом оказались Оболонский, Святошинский и Голосеевский районы. Мэр Виталий Кличко сообщал об одном погибшем и трех пострадавших. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью Россия ударила баллистическими ракетами "Искандер-М" по Киеву и Кривому Рогу.

Также сообщалось, что дефицит живой силы на фронте компенсируется беспилотниками. В обычный день батальон БПЛА 60-й ОМБр уже способен отправлять в бой с россиянами не менее 60 FPV-дронов.