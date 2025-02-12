Україна збила 59%: аналітики підрахували, скільки "шахедів" використала РФ для атаки по Україні

Початок лютого став наймасованішим періодом за кількістю запущених ударних БпЛА — країна-терорист застосувала 809 дронів у період з 6 по 12 лютого.

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Росія за перші 2 місяці нового року використали по Україні близько 4000 тисяч дронів. Україна збила понад половину з них. Про це повідомили аналітики проєкту UA War Infographics.

"Україна збила 59% ударних дронів, запущених Росією за перші шість тижнів 2025 року. 37% знешкоджені засобами РЕБ. Лише кілька відсотків можуть повністю обійти ППО", — пишуть аналітики.

Загалом з початку 2025 Росія запустила по території України 3856 ударних дронів.

Початок лютого став наймасованішим періодом за кількістю запущених ударних БпЛА — країна-терорист застосувала 809 дронів у період з 6 по 12 лютого.

Нагадаємо, що вранці 12 лютого ЗС РФ вдарили балістикою по Києву, під ударом опинились Оболонський, Святошинський і Голосіївський райони. Мер Віталій Кличко повідомляв про одного загиблого і трьох постраждалих. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі Росія вдарила балістичними ракетами "Іскандер-М" по Києву й Кривому Рогу.

Також повідомлялося, що дефіцит живої сили на фронті компенсується безпілотниками. У звичайний день батальйон БПЛА 60-ї ОМБр вже спроможний відправляти в бій з росіянами щонайменше 60 FPV-дронів.