РФ змінює "Шахеди" на дрони-приманки: які неприємні сюрпризи чекають на сили ППО України

Безпілотники-приманки, за оцінками аналітиків ISW, потрібні армії Росії для перевантаження українських сил ППО. Виробництво "Шахедів" відчутно сповільнилося в останньому кварталі 2024 року.

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Росія може зменшити обсяги виробництва дронів-камікадзе "Шахед" і переключитися на безпілотники-приманки з метою перевантажити українські сили ППО. Про це йдеться в аналітичному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Завод з виробництва дронів в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані за 2024 рік виготовив понад 6 тисяч "Шахедів" і тисячі дронів-приманок. Із січня до вересня минулого року це підприємство виготовило трохи більше ніж 5 тисяч ударних БПЛА, а в останньому кварталі виробництво відчутно сповільнилося.

У ISW вважають, що РФ зазнає труднощів з поставками достатньої кількості матеріалів для підтримки високих темпів виробництва "Шахедів". Росія або, як і раніше, покладається на Іран у плані поставок компонентів для безпілотників, або намагається закуповувати високотехнологічні компоненти, обходячи західні санкції.

Російська оборонно-промислова база може віддавати пріоритет виробництву несправжніх безпілотників для перевантаження української системи ППО замість того, щоб зосередитися на більш дорогих ударних безпілотниках "Шахед".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки росіяни запустили по Україні дронів за перші 2 місяці 2025 року. Загалом ЗС РФ використали для атак до 4000 тисяч дронів, водночас сили українських ППО знищили понад половину.

Видання The Wall Street Journal писало, що на Сході України командування ЗСУ розраховує на безпілотники через кількісну перевагу окупантів.