Дешевый ответ на атаки "шахедов": почему он остается невостребованным, хотя всем известен?

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Готов ли наш ответ на ежедневные атаки Российской Федерации "шахедами" на наши города?

Такой достаточно простой, но работающий ответ симметричного характера есть.

Только он лежит уже полгода, никому не нужный.

Оттестированный и проработанный.

Речь не о дорогих дронах известных украинских производителей. А о гораздо более дешевых решениях, которые, впрочем, ликвидируют в значительной степени тот перекос, который сейчас есть.

А именно перекос, когда Москва спокойно спит, а мы каждую ночь и ежедневно слышим полет ''мопедов'' над головами.

Просто никто Украине не ставил задачу сделать ситуацию симметричной.

Во-вторых, в борьбе с "шахедами" сейчас все уперлось в отсутствие скоростных и маневренных дронов-перехватчиков. Которые стоило заказать к разработке два года назад, или хотя бы год назад.

Это все шаги, которые лежат на поверхности. Которые не требуют чрезвычайных средств.

Мы можем сбивать "шахеды" дронами в разы от них дешевле.

Почему мы этого не делаем?

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