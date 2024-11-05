Дешева відповідь на атаки "шахедів": чому вона залишається незатребуваною, хоча всім відома?

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Чи готова наша відповідь на щоденні атаки Російської Федерації "шахедами" на наші міста?

Така досить проста, але працююча відповідь симетричного характеру є.

Тільки вона лежить вже пів року, нікому не потрібна.

Відтестована і пропрацьована.

Мова не про дорогезні дрони відомих українських виробників. А про набагато дешевші рішення, котрі, утім, ліквідують значною мірою той перекос, котрий зараз є.

А саме перекос, коли Москва спокійно спить, а ми щоночі та щодня чуємо політ ''мопедів'' над головами.

Просто ніхто Україні не ставив завданням зробити ситуацію симетричною.

По-друге, в боротьбі з "шахедами" зараз все вперлося в відсутність швидкісних і маневрених дронів-перехоплювачів. Котрі варто було замовити до розробки два роки тому, або хоча б рік тому.

Це все кроки, котрі лежать на поверхні. Котрі не потребують надзвичайних коштів.

Ми можемо збивати "шахеди" дронами в рази від них дешевшими.

Чому ми це не робимо?

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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