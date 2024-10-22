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Мнения

Гражданским не понять. С какой проблемой столкнется Украина после войны

Ключевой проблемой послевоенной Украины может стать глубокое непонимание между теми, кто воевал и кто нет, опасается военнослужащий и политик Игорь Луценко. Его пугает, что многие из его друзей намерены, довоевав до конца, покинуть страну, которую они защищают.

Игорь Луценко
Игорь Луценко
Военнослужащий ВСУ, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев
eye 42
ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ | Тяжелая фронтовая работа — как гражданским понять все ее нюансы?
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Недавно один мой коллега поразил меня. Говоря о самых тяжелых вещах на войне, об унижениях от "вышестоящих", он вспоминал гораздо больше, чем о потерянных друзьях и даже собственном ребенке (!), погибшем на войне.

Да, он говорил, что его уклонистское большинство с радостью бросило в "тюрьму для героев". Без прав, без возможности обжаловать преступные приказы и беззаконные распоряжения, или даже просто ответить на оскорбления и унижения в свою сторону. И тот начальник, который при всех на него безосновательно кричал — теми начальственными устами оскорбляло и унижало беззащитного героя большинство, правящее большинство нашего общества.

И я теперь думаю: этот миллион солдат — не знаю, простят ли они всех остальных?

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Что будет после войны?
Фото: Associated Press

Их, меньшинство, бросили самих воевать, а большинство — или сбежали, или начали жить такой жизнью, которая отвратительна и в мирное время, не говоря уже о нынешнем.

И даже объяснить свою обиду — вряд ли этот миллион сможет. Потому что тот, кто не ходил туда, не знает, что такое оно там.

Вопрос даже не в том, что не все поймут, что такое жить год сплошь в одном дне, вне времени. Усталость, холод, жара, кровь, смерть, страх, отступление, ежедневно на 100, на 200 метров. Похороны — тех, с кем дружил, а хуже — тех, с кем не успел помириться.

Но, оказывается, есть еще худшие вещи, совершенно непонятные гражданским.

***

Я знаю, я не сомневаюсь, я чувствую, что этот миллион добросовестных победит россиян, но не станет ли навсегда между ними и остальными украинцами обида?

Почему так много друзей моих говорят, что уедут из страны, когда уничтожат врага?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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