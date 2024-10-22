Гражданским не понять. С какой проблемой столкнется Украина после войны

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Недавно один мой коллега поразил меня. Говоря о самых тяжелых вещах на войне, об унижениях от "вышестоящих", он вспоминал гораздо больше, чем о потерянных друзьях и даже собственном ребенке (!), погибшем на войне.

Да, он говорил, что его уклонистское большинство с радостью бросило в "тюрьму для героев". Без прав, без возможности обжаловать преступные приказы и беззаконные распоряжения, или даже просто ответить на оскорбления и унижения в свою сторону. И тот начальник, который при всех на него безосновательно кричал — теми начальственными устами оскорбляло и унижало беззащитного героя большинство, правящее большинство нашего общества.

И я теперь думаю: этот миллион солдат — не знаю, простят ли они всех остальных?

Что будет после войны? Фото: Associated Press

Их, меньшинство, бросили самих воевать, а большинство — или сбежали, или начали жить такой жизнью, которая отвратительна и в мирное время, не говоря уже о нынешнем.

И даже объяснить свою обиду — вряд ли этот миллион сможет. Потому что тот, кто не ходил туда, не знает, что такое оно там.

Вопрос даже не в том, что не все поймут, что такое жить год сплошь в одном дне, вне времени. Усталость, холод, жара, кровь, смерть, страх, отступление, ежедневно на 100, на 200 метров. Похороны — тех, с кем дружил, а хуже — тех, с кем не успел помириться.

Но, оказывается, есть еще худшие вещи, совершенно непонятные гражданским.

***

Я знаю, я не сомневаюсь, я чувствую, что этот миллион добросовестных победит россиян, но не станет ли навсегда между ними и остальными украинцами обида?

Почему так много друзей моих говорят, что уедут из страны, когда уничтожат врага?

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