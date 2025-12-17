После перемирия — гражданская война: о каких рисках говорит Залужный и что отвечают ветераны

Война еще продолжается, но разговор о послевоенной Украине уже переходит в политическую плоскость. После заявления Валерия Залужного о возможных рисках дестабилизации в случае провала реинтеграции ветеранов экспертные оценки разошлись — от предостережений о серьезных вызовах до скепсиса относительно сценариев радикальных потрясений. Фокус выяснил, действительно ли после перемирия существует угроза внутренней революции и что может стать точками напряжения.

После потенциального завершения войны с Россией Украине угрожают новые вызовы, которые могут иметь далеко идущие последствия для безопасности и общественной стабильности. Об этом 16 декабря во время форума "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины" заявил Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ.

По его словам, возвращение на украинскую землю тысяч ветеранов после перемирия может создать серьезные социальные и экономические вызовы. Демобилизованные военные, оказавшись в ситуации сокращения доходов, отсутствия работы и жилья, часто не смогут легко интегрироваться в мирную жизнь. Это делает их уязвимыми к криминальным соблазнам и провокациям, напомнил Залужный, проводя исторические параллели с периодами после Второй мировой и Афганской войн.

"Война еще не завершилась, но уже сегодня некоторые общественные настроения могут создавать опасности. В случае резкого сокращения доходов или отсутствия возможностей для нормальной жизни люди с боевым опытом и оружием в руках становятся более уязвимыми перед провокациями и соблазном легких денег", — подчеркнул дипломат.

Залужный отметил, что пренебрежение адаптацией ветеранов к гражданской жизни может привести не только к росту преступности, но и к политической дестабилизации страны, вплоть до риска гражданской войны. При этом он обратил внимание на уроки истории, которые свидетельствуют об опасности игнорирования социальных последствий после больших войн.

"Ветераны — не угроза, но могут стать инструментом": будет ли гражданская революция после перемирия

Ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз критически отреагировал на заявления Валерия Залужного о потенциальных рисках после перемирия, в частности в контексте ветеранов и внутренней стабильности страны. По его мнению, сама подача этих тезисов создает опасный образ ветерана как потенциального источника проблем.

"Я, честно говоря, не понимаю, как от бывшего главнокомандующего могут звучать заявления, в которых ветеран подается как риск для страны. В этом есть определенный подтекст: мол, ветеран — это человек, склонный к криминалу, готовый "продаться за две копейки". Такая логика ошибочна", — отмечает Фокусу Симороз.

Он подчеркивает, что абсолютное большинство участников боевых действий — это люди, которые защищали страну с оружием в руках, имеют высокий уровень мотивации и моральных ориентиров. Именно эта среда, по убеждению активиста, способна стать основой позитивных изменений в послевоенной Украине.

Вместе с тем Симороз признает: риски действительно существуют, и Украина уже сталкивалась с ними после 2014 года — теперь они могут проявиться в значительно больших масштабах. Речь идет о возможности формирования криминальных группировок или неформальных силовых объединений, которые будут пытаться контролировать улицу, влиять на общественную жизнь или заходить в политику.

"Мы уже видим десятки военных разных званий, которые формируют политические проекты. Политические амбиции сегодня имеют многие военные — и это не секрет. В частности, и Валерий Залужный, который фактически развивает сеть общественных организаций и центров, что выглядит как подготовка к большой политике", — отмечает ветеран.

Он не считает сам факт политического участия военных проблемой, однако отмечает критическую необходимость политической культуры. По его словам, ключевой риск заключается в том, что ветеранов могут использовать как "вывеску" старые олигархические или нафталиновые политические проекты.

"Мы это уже проходили. В 2014 году ставка на участников боевых действий в рамках "Народного фронта" завершилась ничем, потому что за этим стоял олигархический проект. Это чрезвычайно опасно: когда лицом ветеранов и их заслугами прикрываются силы, заинтересованные только в сохранении собственного влияния", — объясняет активист.

Симороз убежден: здоровая модель вхождения ветеранов во власть возможна только через независимые народные проекты — с прозрачным финансированием, экспертизой и реальной субъектностью, а не через интеграцию в старые политические конструкции.

"Сегодня многое из того, что мы слышим от публичных военных, очень напоминает старые политические схемы. Некоторые "партии военных" на самом деле являются не партиями, а политическими проектами, которые не финансируются обществом. И это очень тревожный сигнал", — говорит он.

Активист признает, что на предстоящих выборах ветеранский фактор станет ключевым — общество доверяет армии и людям, которые жертвовали здоровьем и жизнью ради страны. Но именно это доверие, по его словам, создает пространство для манипуляций.

"Будем честными: многие политические силы уже сейчас пытаются "одеть пиксель" на кого угодно. Это есть и в действующем парламенте, и в основных партиях. И эта тенденция будет только усиливаться", — предостерегает Симороз.

Он отмечает: недостаточно быть "хорошим парнем" или иметь боевую биографию. Для политики нужны команда, образование, опыт, экспертиза и независимое финансирование. Иначе страна рискует повторить ошибки прошлого, когда количество ветеранов в списках заменяло качество их представительства.

"Люди в политике представляют всю ветеранскую среду — хотим мы этого или нет. Именно поэтому планка здесь должна быть чрезвычайно высокой. Это доверие, завоеванное кровью", — подчеркивает он.

В завершение Симороз обращается непосредственно к ветеранам: не чураться политики, но трижды проверять среду, в которую они заходят, и не позволять использовать себя в чужих интересах.

"Сказать потом "меня использовали" — никого не устроит. Это не то, что нужно стране. Я искренне надеюсь, что из миллионов ветеранов мы сможем сформировать качественный, субъектный и независимый политический класс, а не очередную обертку олигархических проектов", — резюмирует он.

"Гражданской войны не будет, но проблемы будут": сложные послевоенные времена не избежать

Политолог Владимир Фесенко считает оценки относительно возможного риска гражданской войны в Украине после перемирия существенно преувеличенными. По его убеждению, говорить о таком сценарии — некорректно, хотя сложные социальные вызовы в послевоенный период неизбежны.

"Я не вижу никаких оснований считать, что именно из-за ветеранского вопроса в Украине может возникнуть гражданская война. Это, мягко говоря, неадекватная оценка. То, что проблемы будут, — очевидно. Но в этом нет никакой сенсации", — говорит Фокусу Фесенко.

По его словам, опыт послевоенного развития разных стран подтверждает: адаптация военных к мирной жизни всегда является сложным и длительным процессом. В то же время в Украине это осознают уже не первый год — в частности, еще в 2022-2023 годах были приняты правительственные документы, посвященные работе с ветеранами.

"В Украине действует Министерство по делам ветеранов. Да, на мой взгляд, его функционал пока недостаточен, и в послевоенный период его нужно существенно усиливать. Но сам факт существования институтов и программ свидетельствует об осознании проблемы", — отмечает эксперт.

Ключевым вызовом, по словам Фесенко, станет социальная адаптация ветеранов к мирной жизни. Речь идет не только о трудоустройстве или социальных выплатах, но и о психологической реабилитации, помощи людям с тяжелыми ранениями, ампутациями, а также создании условий для их участия в активной общественной и политической жизни.

В то же время политолог не отрицает наличия рисков. Среди них — потенциальная криминализация части ветеранов и радикализация политических настроений, что является типичным явлением для многих стран после завершения войн.

"Такие риски хорошо известны. Они были и в Советском Союзе, и в других государствах после войны. Именно поэтому по каждому направлению нужно готовиться системно", — отмечает Фесенко.

Он подчеркивает, что в этом контексте Валерий Залужный не озвучил ничего принципиально нового: эти вопросы давно обсуждаются экспертной средой, есть многочисленные публикации и наработки. Настоящий вызов, по словам политолога, заключается не в самих рисках, а в финансовых возможностях государства.

"Главный вопрос — хватит ли у нас средств. После войны деньги понадобятся на все: восстановление инфраструктуры, помощь переселенцам, социальные программы. Уже сейчас не хватает средств даже на компенсации семьям погибших, а это очень большие суммы", — отмечает он.

Отдельно Фесенко обращает внимание на количество ветеранов, которое, по его мнению, в публичных заявлениях несколько завышается. По реалистичным оценкам, речь идет о 1-1,5 миллиона человек, без учета членов семей.

"Часть людей, к сожалению, погибла, часть выедет за границу. Это также фактор, который надо учитывать. Но есть еще один важный момент, который часто выпадает из дискуссии", — добавляет политолог.

Этим моментом, по словам Фесенко, является будущая численность украинской армии. Если в послевоенный период ВСУ сохранят состав в 600-800 тысяч человек, значительная часть нынешних военных останется на службе. Это уменьшит нагрузку на систему адаптации ветеранов, но создаст другой вызов — проблему демобилизации и содержания профессиональной армии.

"Многие военные захотят уйти из армии. В то же время государству нужно будет сохранить мощные Вооруженные силы. Это снова упирается в финансирование и договоренности с партнерами", — объясняет он.

При условии, что часть военнослужащих останется на контракте, часть социальных проблем удастся снять. В то же время государство должно позаботиться о надлежащих условиях службы, размещения и жизни военных в новых реалиях безопасности.

Фесенко убежден: Украине понадобится целая система специальных программ для адаптации ветеранов, и важную роль в этом процессе будут играть сами ветераны — как социально активная и мотивированная часть общества.

"После войны в Украине будет огромная нехватка рабочих рук. Часть ветеранов пойдет на государственную службу, часть — в общественный сектор. Главное — не допустить разрыва между их ожиданиями и тем, что они реально увидят в тылу", — заключает эксперт.

По его мнению, проблема требует не катастрофических оценок, а холодного и системного подхода.

"Я не сторонник нагнетания. Надо готовиться организационно, финансово и политически. Именно в этом заключается реальная задача государства", — резюмирует Фесенко.

Напомним, также 16 декабря Валерий Залужный спрогнозировал, сколько ветеранов будет в Украине после завершения войны. Со ссылкой на оценки Министерства ветеранов он предполагает, что после прекращения активных боевых действий количество ветеранов вместе с членами их семей возрастет до 5-6 млн человек, что составляет 20% населения страны.