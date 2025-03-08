Порожні мирні переговори: чому припинення вогню ніколи не працює без гарантій

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Не відволікайтеся на "угоду щодо мінералів", яку США та Україна можуть укласти або не укласти найближчими тижнями, оскільки вона не усуне головної перешкоди на шляху до припинення вогню між Росією та Україною, посередником якого так хоче стати президент США Дональд Трамп. Це питання звучить так: як сторонні гаранти можуть надійно гарантувати безпеку України після перемир'я?

Надійність: у цьому слові міститься кожен диявол у кожній деталі. Це поняття настільки слизьке, що не дає спокою стратегам, принаймні відтоді, як американський учений Томас Шеллінг (який згодом отримав Нобелівську премію за свої роботи з теорії ігор) проаналізував типи стримування на початку "холодної війни". Ми не можемо попросити Шеллінга висловитися щодо України сьогодні (він помер 2016 року). Але ось що він писав про американські війська — і, побічно, про їхніх британських і французьких партнерів, — розміщених у Західному Берліні в той час.

"Що можуть зробити 7000 американських солдатів або 12 000 солдатів союзників? — запитував він. — Якщо говорити прямо, вони можуть померти. Вони можуть померти героїчно, драматично і так, щоб гарантувати, що дії на цьому не припиняться. Вони представляють гордість, честь і репутацію уряду Сполучених Штатів та їхніх збройних сил; і вони, очевидно, можуть стримати всю Червону армію".

Те, що описував Шеллінг, — це тріпваєр. Буквальний тріпваєр — це нитка, яка, коли порушник натикається на неї, спричиняє сигнал тривоги, детонацію або інші наслідки, яких порушник має підстави побоюватися. Метафоричний тріпваєр — це відносно скромне розгортання військ, яке ніколи не зупинить армію вторгнення, але яке, в разі знищення противником, змусить рідну країну помститися і вступити у війну.

Так спокійно закінчилася "Холодна війна"

Стримування вважається сильним, якщо дотримано дві умови. По-перше, країна (або коаліція), яка спрямувала сили стримування, має бути впевнена, що помститься за свої війська, якщо їм буде завдано шкоди. По-друге, країна також має бути здатна перемогти агресора, яким в українському сценарії є Росія під керівництвом її президента Володимира Путіна.

Прикладом успішного стримування можуть слугувати тріпваєрні сили союзників у Західному Берліні та Західній Німеччині: "холодна війна", незважаючи на кілька криз, що викликали побоювання, так і не стала гарячою. Однак, як показали Ден Райтер з Університету Еморі і Пол Поаст з Чиказького університету, за межами цього випадку прецеденти надійних стратегій тріпваєра зустрічаються рідко.

Наприклад, у 1949 році американці тримали у Східній Азії достатньо сил, щоб стримати напад Північної Кореї на Південну, але до 1950 року американська присутність скоротилася, тріпваєр втратив надійність, і Північ вступила у війну. З 1953 року позиція США на Півдні знову стала більш надійною, але це не гарантія того, що так буде і надалі. В інших місцях — наприклад, у Бейруті 1983 року та Могадішо 1993 року — американські миротворці справді зазнавали нападів, але США, замість того щоб втручатися з переважною силою, зрештою відходили.

Коли миротворців надають США, питання, принаймні, не стоїть про теоретичні можливості — американські військові можуть виграти будь-який бій на власний розсуд. Але все не так, коли війська посилають інші. У 1995 році голландські солдати, направлені під егідою ООН, не змогли завадити боснійським сербам влаштувати різанину мусульман у Сребрениці, і Нідерланди мало що змогли б зробити після цього.

У сьогоднішньому українському контексті також спірно, чи зможуть, скажімо, франко-британські тріпваєрні сили без американської підтримки втримати Путіна від нового вторгнення. Віцепрезидент Трампа Джей Ді Венс незграбно видав власний вердикт щодо цього питання, коли висміяв ідею гарантій, підкріплених "20 000 солдатів з якоїсь випадкової країни, яка не вела війну 30 чи 40 років".

Тепер подумайте, чому президент України Володимир Зеленський так пригнічений усім, що Трамп і Венс говорили й робили протягом останнього місяця, протягом якого вони підтримували абсурдний кремлівський наратив про те, що Україна (а не Росія) є агресором, а Зеленський (а не Путін) — диктатором. Під час катастрофічної перепалки між Зеленським, Трампом і Венсом в Овальному кабінеті минулого тижня українець намагався (і не зміг) донести саме цю думку: гарантії безпеки мають бути надійними, тобто підкріпленими американцями.

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Про гарантії та граблі: які висновки Україні потрібно зробити з історії із Трампом

Українці мають особливу історію травм. У 1994 році вони відмовилися від своєї радянської ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки (без тріпваєрних сил для їх забезпечення) від США, Великої Британії та Росії. Очевидно, що вони виявилися марними. Після анексії Путіним Криму і проникнення на Донбас у 2014 році українцям було дано нові гарантії у двох інших угодах, названих Мінськими I і II і укладених за посередництва Німеччини і Франції. Тепер вони виглядають цинічно порожніми.

Гарантія безпеки, яку Зеленський зі зрозумілих причин хоче отримати, а Путін боїться, — це вступ України до НАТО. Незрозуміло для людини, яка вважає себе фахівцем з укладання угод, але Трамп уже прибрав цю фішку зі столу ще до початку переговорів. Наступний найкращий варіант — американські війська на землі. Трамп виключив і цей варіант.

Тому європейські союзники по НАТО та інші західні країни зараз обговорюють можливість встановлення тріпваєра без американської підтримки. Але це наштовхується на складне подвійне питання про можливості та довіру, адже передбачуваний наслідок — готовність вступити у війну проти Росії.

Що б іще не пропонували Трамп та інші, дилему не оминути: серйозні переговори про припинення вогню не можуть розпочатися без перспективи надійних гарантій безпеки; жодні гарантії не можуть бути надійними без Сполучених Штатів; але США за Трампа відходять від таких зобов'язань.

Під час "холодної війни" американські президенти обох партій розглядали ставки в таких гарячих точках, як Західний Берлін, не інакше як те, що Шеллінг називав "гордістю, честю і репутацією Сполучених Штатів". Трамп і Венс недвозначно заявляють, що вони визначають ставки в Україні, яка бореться за своє виживання як нації, як не більше ніж рідкоземельні мінерали в її землі. "Я не турбуюся про безпеку, — огризнувся Трамп на Зеленського в Овальному кабінеті, — я турбуюся про те, щоб угода відбулася". Що більше Трамп говорить про це, то менше Зеленський може довіряти переговорам про припинення війни, а отже, і брати участь у них.

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