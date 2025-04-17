Росія може підірвати ядерні боєголовки у космосі, щоб знищити Starlink, — ЗМІ

Росія розробляє арсенал зброї, яка може їй допомогти перемогти в космічній війні із Заходом. Це може становити загрозу американським супутникам Starlink.

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Про це пише Forbes.

Як зазначила головна директорка з космічної безпеки і стабільності у фонді Secure World Foundation, одна з провідних світових експертів з космічної безпеки і космічних озброєнь Вікторія Самсон, РФ випробовує свою протисупутникову ракету "Нудоль". Її використовували раніше для того, щоб підірвати космічний апарат СРСР на низькій навколоземній орбіті.

Самсон каже, що Росія може обладнати ракети "Нудоль" ядерними боєголовками. А вони становлять загрозу для всіх космічних апаратів США на низькій навколоземній орбіті.

"У радіус дії "Нудоля" потрапляють усі космічні апарати — від Міжнародної космічної станції (МКС) до супутників SpaceX Starlink, які передають широкосмуговий зв'язок обложеним українцям, і космічних апаратів Planet Labs, які створюють приголомшливі фотографії високого розрізнення, на яких зафіксовано рух російських танків і ракетних бригад під час вторгнення", – вказано в статті.

Експертка додала, що досі не зрозуміло, скільки таких ракет може запустити Москва:

"Я б припустила, що їх буде кілька, просто щоб мати резерв на випадок проблем із першою… Але це буде настільки ефективна зброя, що цілий флот не знадобиться".

Експертка вважає, що вибух ядерної бомби на орбіті може також швидко призвести до загибелі всіх астронавтів, які перебувають поблизу.

Водночас Олена Гроссфельд із Королівського коледжу Лондона каже, що Росія навряд чи використає ядерну зброю. Підрив частини американського кільця супутників – це величезний ризик для неї, бо може викликати контратаку США.

"Я думаю, що загроза російського ядерного удару в космосі — це швидше засіб саботажу, ніж реальне знищення американських супутників", – впевнена вона.

Нагадаємо, російські дрони, якими атакують українські міста, мають капсули із отруйною речовиною CS, яку синтезували майже сто років тому і з того часу використовували у аерозольних гранатах. Ці капсули почали знаходити нещодавно у "Шахедах".

Раніше Фокус також писав, що лазерна зброя США може збивати дрони Росії та Ірану і змінити хід війни.