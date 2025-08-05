Закріпитись і не намагаються: у НГУ розповіли, яку тактику просування під Покровськом обрала РФ

ЗС РФ постійно проводить штурми на Покровському напрямку, і ситуація там — напружена. Офіцер 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Рубіж» Андрій Отченаш порівняв наступ росіян з нашестям тарганів.

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"На Покровському напрямку ситуація напружена. Противник намагається максимально штурмувати позиції бригади "Рубіж"", — повідомив військовий у коментарі "Еспресо" 5 серпня.

Коментар Андрія Отченаша

З його слів, окупанти обрали тактику просуватись вперед без жодних спроб закріпитися. При цьому рухаються вони усюди, де це можливо.

"Ворог не намагається закріплюватися в населених пунктах, а основне завдання противника — просунутися максимально далі до моменту, поки він не вперся в щось. І це можна уявити як просто нашестя тарганів. Тобто вони всюди, їх дуже багато, вони всюди намагаються просунутися і просто йти — йти вперед без якоїсь логіки", — описав Отченаш.

Він зауважив, що відсоток штурмових дій — дуже великий. Ворог надається штурмувати цілодобово і щодня, без пауз. При цьому росіяни, яких захоплюють у полон, стверджують, що навіть не знали, куди йдуть.

"Тобто основне завдання для них — просто штурмувати. Як вони говорять, ми йшли на північ. Можливо, у них є якийсь план за короткий період максимально пройти далі, щоб казати, що це наше. Тобто ніякої логіки, виключно просування вперед", — підсумував офіцер.

Що каже командування

Як відомо з ранкового зведення Генерального штабу ЗСУ від 5 серпня, за добу на Покровському напрямку зупинили 45 ворожих штурмів. Бої точилися в районах Полтавки, Новоекономічного, Червоного Лимана, Сухецького, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки та Зеленого Кута.

Боєзіткнення на мапі Покровського напрямку Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що найважливіші та найважчі бої зараз точаться поблизу Покровська. З його слів, місто — це, очевидно, одна з цілей російського наступу. Сили оборони роблять усе можливе, щоб стримати ворога.

4 серпня боєць Сил оборони "Мучной" зазначав, що ЗС РФ прагнуть охопити Покровськ з заходу, з півдня і з південного сходу. Він припускав, що Росія готується до масштабнішого штурму, якщо окупантам "вдасться пробитися на одній із ліній".