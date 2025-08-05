Закрепиться и не пытаются: в НГУ рассказали, какую тактику продвижения под Покровском выбрала РФ

ВС РФ постоянно проводит штурмы на Покровском направлении, и ситуация там — напряженная. Офицер 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Рубеж" Андрей Отченаш сравнил наступление россиян с нашествием тараканов.

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"На Покровском направлении ситуация напряженная. Противник пытается максимально штурмовать позиции бригады "Рубеж"", — сообщил военный в комментарии "Еспресо" 5 августа.

Комментарий Андрея Отченаша

По его словам, оккупанты выбрали тактику продвигаться вперед без всяких попыток закрепиться. При этом двигаются они всюду, где это возможно.

"Враг не пытается закрепляться в населенных пунктах, а основная задача противника — продвинуться максимально дальше до момента, пока он не уперся во что-то. И это можно представить как просто нашествие тараканов. То есть они везде, их очень много, они везде пытаются продвинуться и просто идти — идти вперед без какой-то логики", — описал Отченаш.

Он отметил, что процент штурмовых действий — очень большой. Враг предоставляется штурмовать круглосуточно и ежедневно, без пауз. При этом россияне, которых захватывают в плен, утверждают, что даже не знали, куда идут.

"То есть основная задача для них — просто штурмовать. Как они говорят, мы шли на север. Возможно, у них есть какой-то план за короткий период максимально пройти дальше, чтобы говорить, что это наше. То есть никакой логики, исключительно продвижение вперед", — подытожил офицер.

Что говорит командование

Как известно из утренней сводки Генерального штаба ВСУ от 5 августа, за сутки на Покровском направлении остановили 45 вражеских штурмов. Бои шли в районах Полтавки, Новоэкономического, Красного Лимана, Сухецкого, Лисовки, Зверового, Котлиного, Удачного, Новоукраинки и Зеленого Кута.

Боестолкновения на карте Покровского направления Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщал, что важнейшие и самые тяжелые бои сейчас идут вблизи Покровска. По его словам, город — это, очевидно, одна из целей российского наступления. Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать врага.

4 августа боец Сил обороны "Мучной" отмечал, что ВС РФ стремятся охватить Покровск с запада, с юга и с юго-востока. Он предполагал, что Россия готовится к более масштабному штурму, если оккупантам "удастся пробиться на одной из линий".